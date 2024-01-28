Какие преступления чаще всего совершают несовершеннолетние. Что должны знать родители

За совершенные преступления в Литве к ответственности привлекают лица с 16 лет. Если речь идет о тяжком преступлении, например, убийстве, сексуальном насилии и т.д., то к ответственности привлекаются лица с 14 лет.
Детская преступность в Литве пусть понемногу, но все же растет. В 2023 г. детьми было совершено 677 преступлений.
Самые распространенные совершаемые детьми преступления: кражи, причинение физической боли или незначительного ущерба здоровью, незаконное хранение наркотических или психотропных веществ, уничтожение или порча имущества, нарушение общественного порядка, хранение порнографии.
Наверное, ни родители, ни их чада не хотят, чтобы еще до совершеннолетия в их биографии появилась судимость. Что приводит к преступности среди несовершеннолетних?
На практике все чаще фиксируются случаи, когда несовершеннолетних привлекают к уголовной ответственности из-за того, что дети совершают преступления, не получая необходимую информацию, не понимая, что определенные действия могут стать поводом для уголовного разбирательства.
Все знают основное правило – незнание закона не освобождает от ответственности.
Ни у кого не вызывает вопроса этот принцип в отношении взрослых, но как быть, когда речь идет о ребенке, которому только исполнилось 16 лет, а он поделился с другом порно, и на следующий день в двери его дома уже стучит полиция, изымает компьютер, а через несколько дней обвиняет в хранении порноматериалов. И неважно, что ребенок не понимает, что совершил преступное деяние.
Другой пример – приходит полиция и сообщает, что ваш 16-летний подросток купил по интернету в Испании и прислал на свой адрес коноплю. Выясняется, что ребенок на имя родителя создал кошелек для криптовалюты и использовал его для покупки наркотиков. Итак, возможно, ребенок знал, что его деяние незаконное, но и представить себе не мог, что за это предстанет перед судом.
Если бы он заранее был информирован о возможных последствиях, покупал бы ли наркотики? Может ли ребенок, купивший коноплю, как до этого покупал компьютерную игру, понимать, что он совершает преступление? Вероятно, нет.
Факт, что, как и совершеннолетнего, несовершеннолетнего незнание закона не освобождает от ответственности. Правда, в таких случаях совершение преступления могло быть пресечено элементарным просвещением несовершеннолетних, их информированием, объяснением того, что такое уголовная ответственность, когда она применяется, каковы последствия и т.д.
Большинство детей, совершающих преступления, не понимают, что делают, поэтому общество, родители, школы должны уделять внимание просвещению детей. Гораздо больше внимания, чем это делают сейчас.
Осужденным несовершеннолетним могут назначить такое наказание, как общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест, лишение свободы не может превышать 10 лет.
Итак, несовершеннолетний совершил преступление, начато расследование, значит ли, что в его биографии появилась запись "судимость"?
В законе есть особая норма, освобождающая несовершеннолетних от уголовной ответственности. Руководствуются установкой: "важнее не наказать несовершеннолетнего обвиняемого, а попытаться его перевоспитать". С учетом социальной незрелости несовершеннолетнего лица, освобождение от уголовной ответственности считается альтернативной формой справедливости, поскольку может помочь несовершеннолетнему изменить поведение и образ жизни без применения наказания.
Итак, в соответствии с 93 ст. УК несовершеннолетнего могут освободить от уголовной ответственности.
От уголовной ответственности могут освободить несовершеннолетнего, который привлекается к ответственности за совершение преступления по неосторожности, или совершил в первый раз преднамеренное преступление небольшой тяжести или средней тяжести в первый раз, если он:
1) извинился перед пострадавшим и полностью или отчасти своим трудом или своими деньгами возместил нанесенный имущественный ущерб или
2) мог лишь частично отвечать за свои действия, или
3) признал свою вину, сожалеет о содеянном или есть иные признаки, свидетельствующие о том, что он не будет совершать новые преступления.
Особенно важно, что в случае от освобождения от уголовной ответственности, на счету такого подростка не будет судимости. Когда возможно освобождение, решают конкретно в каждом случае.