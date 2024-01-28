Какие преступления чаще всего совершают несовершеннолетние. Что должны знать родители

На практике все чаще фиксируются случаи, когда несовершеннолетних привлекают к уголовной ответственности из-за того, что дети совершают преступления, не получая необходимую информацию, не понимая, что определенные действия могут стать поводом для уголовного разбирательства.

Наверное, ни родители, ни их чада не хотят, чтобы еще до совершеннолетия в их биографии появилась судимость. Что приводит к преступности среди несовершеннолетних?

Детская преступность в Литве пусть понемногу, но все же растет. В 2023 г. детьми было совершено 677 преступлений.

За совершенные преступления в Литве к ответственности привлекают лица с 16 лет. Если речь идет о тяжком преступлении, например, убийстве, сексуальном насилии и т.д., то к ответственности привлекаются лица с 14 лет.

Все знают основное правило – незнание закона не освобождает от ответственности.

Ни у кого не вызывает вопроса этот принцип в отношении взрослых, но как быть, когда речь идет о ребенке, которому только исполнилось 16 лет, а он поделился с другом порно, и на следующий день в двери его дома уже стучит полиция, изымает компьютер, а через несколько дней обвиняет в хранении порноматериалов. И неважно, что ребенок не понимает, что совершил преступное деяние.

Другой пример – приходит полиция и сообщает, что ваш 16-летний подросток купил по интернету в Испании и прислал на свой адрес коноплю. Выясняется, что ребенок на имя родителя создал кошелек для криптовалюты и использовал его для покупки наркотиков. Итак, возможно, ребенок знал, что его деяние незаконное, но и представить себе не мог, что за это предстанет перед судом.