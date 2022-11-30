Какие перемены ждут курящих: в магазинах могут появиться новые отделы и списки

На прошлой неделе парламент решил одобрить соответствующие поправки к закону о контроле над табаком и изделиями из него. Согласно поправкам, в местах розничной торговли с 2025 года будет запрещено публично демонстрировать сигареты и разные изделия, связанные с табаком. Также было одобрено создание табачных магазинов или отделов.

ВРИО главы Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем Гражина Белян сказала Delfi, что с 1 января 2025 г. покупатели не увидят табачные изделия в открытом доступе. Можно будет ознакомиться лишь со списком табачных изделий с указанием их цен.

По словам Белян, около кассы может просто висеть лист бумаги с актуальной информацией.

Она заметила, что сейчас сигареты размещены над кассами, они там смогут остаться, только упаковки должны быть закрыты. Если продавцы не захотят дополнительно инвестировать в эту сферу, то смогут держать сигареты под прилавком.

"В законе нет подробных инструкций, где и как должны хранить сигареты, главное, чтобы они не были видны. В магазинах можно держать хоть и за занавеской", – сказала Белян.

В магазинах могут появиться и отдельные табачные отделы. В этих отделах сигареты можно будет продавать открыто, но снаружи их нельзя увидеть.

"Если такие отделы будут в магазине, то снаружи должны быть стенки и входная дверь", – сказала она, заметив, что в информационных отделах магазинов, где сейчас продают сигареты, их должны закрывать. По тому же принципу должны действовать и табачные магазины.

"Например, табачный магазин. Снаружи он должен закрыть витрины какими-то конструкциями, чтобы не было видно товара. Товар виден лишь для входящих в магазин", – заметила Белян.

На сами упаковки табачных изделий это никак не скажется. Они должны остаться такими же, как сейчас.

"Этот закон упаковок не касается, касается самого способа торговли", – сказала Белян.

"Думаю, у торговцев есть достаточно времени на подготовку. Есть страны, в которых такой закон осуществили в течение года. Два года – это более редкий вариант", – сказала она.

За нарушение закона ждут штрафы. За первое нарушение юридическое лицо ждет штраф в размере 1448-2896 евро,за повторное в течение года - от 2896 до 5792 евро.

Директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что принятый закон "очень свежий", его еще должен принять президент, а детали будут известны в ходе подготовки к новому порядку. Но уже сегодня ясно, что увидеть пачки сигарет около касс через два года не получится.

"Мы просили дать достаточно времени на подготовку к переменам, времени дали достаточно", – сказала она.

По словам представителя Совета малого и среднего бизнеса Дали Матукене, в регионах вопрос продажи табачных изделий очень важен.

"Покупатели, приходя в магазин за продуктами, часто покупают и сигареты, а также другие товары, это помогает торговцам выжить", – сказала она.

"Но не это надо акцентировать. Надо проводить превентивные акции в школах, детских садах, дома, чтобы у человека не было желания курить, тогда не придется что-то где-то прятать. Если он пришел за куревом, он его и купит. Я не понимаю, почему надо об этом думать. В бизнесе, как и в парламенте, есть и более важные вещи", – сказала Матукене, которая считает, что новый порядок увеличит контрабанду.