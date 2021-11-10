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Минздрав Литвы представил новый список изменений. В подготовленном документе, который в среду обсуждает правительство, указано, какие ограничения будут введены, когда число пациентов в реанимации достигнет 240.
Какие ограничения предлагается ввести, когда число больных в реанимации достигнет 240
© DELFI / Andrius Ufartas

"Предлагаемые меры помогут замедлить распространение вируса в обществе. Правительство хочет избежать жесткого карантина, однако все зависит от соблюдения действующих ограничений и распространения вируса", – сказано в документе.

Большие скопления людей, несоблюдение дистанции и других действующих мер увеличивает риск, поэтому:
Будут запрещены мероприятия, спортивные состязания будут проходить без зрителей;
Торговую площадь на человека увеличат до 50 кв. м (пока решают - для всех или только для торговых центров);
Закрытие (или ограничение времени работы) ночных клубов, заведений общепита, магазинов с товарами не первой необходимости, развлекательных услуг;
Введут удаленную работу;
Удаленное обучение и обучение в вузах;
Ограничение внешкольных видов деятельности;
Ограничение собраний.

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"Весть такая, если в реанимации окажется больше пациентов, около 240, это будет сигналом того, что система больше не может предоставлять плановые услуги и должна перейти к режиму предоставления обязательной помощи, в такой момент уже будет идти речь о введении карантина", – сказал в интервью LRT 9 ноября министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Какие ограничения будут введены, когда число пациентов в реанимации достигнет 215:
Изменится максимальное число участников мероприятий;
Площадь на одного покупателя, если проверяют "паспорт возможностей" составит 20 кв. м, если нет – 30 кв. м;
При предоставлении услуг на одного клиента должно полагаться 20 кв. м;
В заведениях общепита дистанция между столиками должна составлять 2 м, можно занимать только сидячие места, время работы ограничено до 24 ч.;
Возможно, запретят проведение фуршетов;
Введут удаленную работу, если это возможно;
В общественном транспорте можно занимать только сидячие места;
Ограничена внеклассная деятельность.

По последним данным, в реанимации находятся 144 ковидных пациента.

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