Какие ограничения предлагается ввести, когда число больных в реанимации достигнет 240

"Предлагаемые меры помогут замедлить распространение вируса в обществе. Правительство хочет избежать жесткого карантина, однако все зависит от соблюдения действующих ограничений и распространения вируса", – сказано в документе.

Большие скопления людей, несоблюдение дистанции и других действующих мер увеличивает риск, поэтому:

Будут запрещены мероприятия, спортивные состязания будут проходить без зрителей;

Торговую площадь на человека увеличат до 50 кв. м (пока решают - для всех или только для торговых центров);

Закрытие (или ограничение времени работы) ночных клубов, заведений общепита, магазинов с товарами не первой необходимости, развлекательных услуг;

Введут удаленную работу;

Удаленное обучение и обучение в вузах;

Ограничение внешкольных видов деятельности;

Ограничение собраний.

"Весть такая, если в реанимации окажется больше пациентов, около 240, это будет сигналом того, что система больше не может предоставлять плановые услуги и должна перейти к режиму предоставления обязательной помощи, в такой момент уже будет идти речь о введении карантина", – сказал в интервью LRT 9 ноября министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Какие ограничения будут введены, когда число пациентов в реанимации достигнет 215:

Изменится максимальное число участников мероприятий;

Площадь на одного покупателя, если проверяют "паспорт возможностей" составит 20 кв. м, если нет – 30 кв. м;

При предоставлении услуг на одного клиента должно полагаться 20 кв. м;

В заведениях общепита дистанция между столиками должна составлять 2 м, можно занимать только сидячие места, время работы ограничено до 24 ч.;

Возможно, запретят проведение фуршетов;

Введут удаленную работу, если это возможно;

В общественном транспорте можно занимать только сидячие места;

Ограничена внеклассная деятельность.

По последним данным, в реанимации находятся 144 ковидных пациента.