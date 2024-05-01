Какие новшества ждут жителей Литвы с мая: список

С 30 апреля рыбакам придется отпускать судаков - не только тех, что меньше 50 см, но и тех, что больше 65 см. Министр охраны окружающей среды утвердил изменения правил, запретив ловить крупную рыбу определенных видов. Отпускать придется и щук - меньше 50 см и больше 80 см. На всей территории Литвы придется отпускать ручьевую форель, правда, это требование не будет распространяться на организованную ловлю этих рыб в Мяркисе выше моста Ожкелайчай.
Для удобства туристов с мая по сентябрь Центр обслуживания туристов в Вильнюсе будет работать с 9 до 19 ч.
С 1 мая меняется время работы некоторых магазинов Rimi: в Лентварисе (ул. Лентварё, 61A) 8-22 ч., в Вильнюсе (ул. Викингу, 3) 9-22 ч.
С 1 мая можно обращаться за разрешением на реконструкцию или ремонт зданий, которые начали строить с 1 января 2010 г. и до сих пор не достроили и разрешение на строительство которых уже не действительно.
С 1 мая в местах зарядки электромобилей Ignitis ON машину можно зарядить быстрее и удобнее. Компания Ignitis запустила пилотный проект, который поможет одновременно заряжать больше автомобилей. "Заправка – не место стоянки", информирует Ignitis ON, и отмечает, что в Вильнюсе около рынка Тимо, сквера Рудининкай, у Дворца бракосочетаний, у рынка Галес, у Сантаришкской клиники, у магазина Rimi в Жирмунай, у Green Hall, в Ужупском сквере, Бернардинском саду и сквере Вингрю с 1 мая изменится плата за заправку электромобиля. После 90 минут, за каждую минуту будут брать дополнительно 0,10 евро.
С 1 мая изменится Кодекс дорожного транспорта: водители такси и предоставляющие услуги подвоза должны пользоваться европейксим водительским удостоверением или правами, выданными в стране НАТО, а водители такси должны пользоваться таксометром с принтером или кассовым аппаратом. Водителям дан переходный период – до 20 декабря 2024 г.
Со 2 мая начнется декларация земель, используемых для сельского хозяйства с целью получения выплат.
В начале мая в столице начнется капитальный ремонт Казбейского моста. Проект за 1,12 млн. евро осуществит компания YIT Lietuva.
6–8 мая в столице пройдут военные учения. Учения "Бастион Пяркунаса 24" пройдут в Вильнюсе и в Каунасе.
12 мая в Литве пройдет первый тур президентских выборов и референдум о сохранении литовского гражданства при получении гражданства другой страны.