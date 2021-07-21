Какие налоги на регистрацию и за пользование будут платить многие владельцы автомобилей в Литве

На прошлой неделе Министерство охраны окружающей среды зарегистрировало проект закона о налоге на автомобили.

В нем сказано, что налог на регистрацию и пользование будет зависеть от выбросов CO2 помноженных на тариф и коэффициент загрязнения окружающей среды. Тарифы будут зависеть от выбросов CO2, а коэффициент от стандарта Euro, вида топлива и года выпуска автомобиля.

Представители Regitrа информировали Delfi, что в регистре не у всех авто указан показатель CO2.

"Раньше сбор такой информации не требовался, кроме того, во всех документах этот показатель указывался", – сообщили они.

По данным на 7 июля 2021 года, в Литве зарегистрированы около 1,67 млн. легковых авто категорий M1 и N1. Из них выбросы СО2 указаны в документах 864 700, т.е. 51,7%. У 180 800 выбросы составляют 0–130 г/км, у 275 000 – 131–160 г/км, 272 200 – 161–200 г/км, 114 300 – 201–250 г/км, 22 000 – 251 г/км и больше.

Владельцам автомобилей с выбросами 0–130 г/км налоги платить не придется. Если выбросы СО2 составляют 131-160 г/км, то плата за регистрацию составит 115,28-440 евро, а ежегодный налог - 29,34-112 евро.

Владельцам автомобилей с выбросами 161-200 г/км придется платить 193,2–750 евро за регистрацию и 48,94–190 евро в год, 201–250 г/км - 353,76-1375 евро за регистрацию и 88,44-343,75 евро в год. Если же выбросы СО2 составляют больше 251 г/км, то регистрация составит от 602,4 евро, а ежегодная плата - 150,6 евро.

Теоретически у такого налога нет "потолка", но если предположить, что максимальные выбросы составляют 300 г/км, то налог на регистрацию составит 2258, евро, а ежегодный налог - 564 евро. Но такие нормативы будут действовать до конца 2023 года, с 2024 года показатель CO2 изменится.

Например, с 2024 г. налоги придется платить за выбросы с 120 г/км, с 2026 г. - с 100 г/км. В проекте указано, что плата будет индексироваться в зависимости от годовой инфляции, поэтому и налоги будут расти.

В проекте описан и порядок налогообложения автомобилей, в документах которых не указаны выбросы CO2. Министерство предлагает освободить от налогов толко электромобили, дипломатические автомобили и специальные автомобили для инвалидов.

Налоговые льготы также полагаются пользователям старше 65 лет (50% до 2027 года), владельцам семейных карт (50%) и владельцам автомобилей, зарегистрированных до 1 июля 2020 года (50% до 2025 г).