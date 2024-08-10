2024.08.10 12:26

Какие мероприятия в субботу пройдут в столице: список

 
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Kristupo vasaros festivalis. Šv. Kazimiero bažnyčia, Pasija pagal Matą
Kristupo vasaros festivalis. Šv. Kazimiero bažnyčia, Pasija pagal Matą
ФОТО: Modestas Endriuška

10 августа в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Международные состязания трюковых самокатов

Где? Urban HUB Vilnius

Когда? с 12:00 ч.

Это праздник для любителей самокатов в столице. В субботу проходят состязания GRAND SCOOTER COMPETITION 2024.

GRAND SCOOTER COMPETITION – это не просто состязания, а захватывающее дух шоу.

Лепкальнисский водный курорт | 2024

Где? Лепкальнис

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

Лепкальнисское водохранилище снова приглашает на развлечения.

Здесь ждут экскурсии и много развлечений.

Терраса ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В живую | Вилюс Попендикис и группа

Где? ETM (Музей энергетики и техники)

Когда? с 19:30 ч.

На террасе электростанции состоится концерт Вилюса Попендикиса и группы.

Vilnius Open

Где? Белый мост

Когда? с 09:00 ч.

Vilnius OPEN - официальный чемпионат волейбольных клубов. Первый такой чемпионат в Литве.

Фестиваль Христофора | Божественная гармония

Где? храм Св. Казимира

Когда? с 19:00 ч.

Выступит один из самых известных органистов Швейцарии Оливер Эйзенманн. Можно услышать его дуэт с флейтисткой Вереной Штеффен.

Трансляция олимпиады

Где? около Белого моста

Когда? весь день

С 26 по 11 августа энтузиасты могут смотреть трансляции олимпиады около Белого моста в зоне фанатов LTeam.

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