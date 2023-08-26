26 августа 2023 г. 12:45

Какие мероприятия пройдут в Вильнюсе в субботу: список

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės orkestras
Lietuvos kariuomenės orkestras
ФОТО: DELFI (K.&#268;achovskio nuotr.)

26 августа в Вильнюсе пройдет немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные и большие мероприятия.

Military Tattoo Lithuania 2023

Где? Кафедральная площадь
Когда? с 19:00 до 22:00 ч.

26-27 августа на Кафедральной площади в Вильнюсе будут выступать духовые военные оркестры стран НАТО - США, Италии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Франции и Германии.

26 августа фестиваль начнется с парада военных оркестров 12 стран НАТО от Лукишкской площади до Кафедральной, а в 20:30 ч. начнется сам концерт. В субботу и в воскресенье выступит оркестр барабанщиц из Одессы (Украина) The Crazy Drummers.

Вильнюсский марафон по плаванию 2023

Где? Зеленые озера
Когда? до 14:00 ч.

Традиционный Swim Vilnius – Вильнюсский марафон по плаванию в 4-й раз пройдет на Зеленых озерах (дистанции до 5 и 10 км).

BALTIC TATTOO CONVENTION

Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 16:00 ч.

Конкурсы и другие мероприятия с участием мастеров тату со всего мира.

OPIUM PIEVA

Где? Парк прудов
Когда? с 15:00 до 23:00 ч.

Последняя в этом сезоне встреча на природе под открытым небом. Мероприятие бесплатное, состоится только при хорошей погоде.

Международная выставка кошек

Где? Vilnius Outlet
Когда? д 10:00 до 19:00 ч.

Международная выставка кошек - мероприятие для всей семьи.

Открытие нового дома "Вильнюс здоровее"

Где? парк Вингис
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

"И жили они долго и счастливо" – так заканчиваются многие сказки. Возможно ли это в жизни? Возможно!

Мероприятие, которое длится 7 дней. На нем участники укрепят свое здоровье и отпразднуют 700-летие Вильнюса.

un projet rivière

Где? Летняя терраса
Когда? с 21:00 ч.

Эдгарас приглашает послушать сочетание мини-произведений румынской, украинской и французской музыки.

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