Какие мероприятия пройдут в Вильнюсе в субботу: список

Military Tattoo Lithuania 2023
Где? Кафедральная площадь
Когда? с 19:00 до 22:00 ч.
26-27 августа на Кафедральной площади в Вильнюсе будут выступать духовые военные оркестры стран НАТО - США, Италии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Франции и Германии.
26 августа фестиваль начнется с парада военных оркестров 12 стран НАТО от Лукишкской площади до Кафедральной, а в 20:30 ч. начнется сам концерт. В субботу и в воскресенье выступит оркестр барабанщиц из Одессы (Украина) The Crazy Drummers.
Вильнюсский марафон по плаванию 2023
Где? Зеленые озера
Когда? до 14:00 ч.
Традиционный Swim Vilnius – Вильнюсский марафон по плаванию в 4-й раз пройдет на Зеленых озерах (дистанции до 5 и 10 км).
BALTIC TATTOO CONVENTION
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 16:00 ч.
Конкурсы и другие мероприятия с участием мастеров тату со всего мира.
OPIUM PIEVA
Где? Парк прудов
Когда? с 15:00 до 23:00 ч.
Последняя в этом сезоне встреча на природе под открытым небом. Мероприятие бесплатное, состоится только при хорошей погоде.
Международная выставка кошек
Где? Vilnius Outlet
Когда? д 10:00 до 19:00 ч.
Международная выставка кошек - мероприятие для всей семьи.
Открытие нового дома "Вильнюс здоровее"
Где? парк Вингис
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
"И жили они долго и счастливо" – так заканчиваются многие сказки. Возможно ли это в жизни? Возможно!
Мероприятие, которое длится 7 дней. На нем участники укрепят свое здоровье и отпразднуют 700-летие Вильнюса.
un projet rivière
Где? Летняя терраса
Когда? с 21:00 ч.
Эдгарас приглашает послушать сочетание мини-произведений румынской, украинской и французской музыки.