Какие мероприятия пройдут в Вильнюсе в субботу: список

Military Tattoo Lithuania 2023

Где? Кафедральная площадь

Когда? с 19:00 до 22:00 ч.

26-27 августа на Кафедральной площади в Вильнюсе будут выступать духовые военные оркестры стран НАТО - США, Италии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Франции и Германии.

26 августа фестиваль начнется с парада военных оркестров 12 стран НАТО от Лукишкской площади до Кафедральной, а в 20:30 ч. начнется сам концерт. В субботу и в воскресенье выступит оркестр барабанщиц из Одессы (Украина) The Crazy Drummers.

Вильнюсский марафон по плаванию 2023

Где? Зеленые озера

Когда? до 14:00 ч.

Традиционный Swim Vilnius – Вильнюсский марафон по плаванию в 4-й раз пройдет на Зеленых озерах (дистанции до 5 и 10 км).

BALTIC TATTOO CONVENTION

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 16:00 ч.

Конкурсы и другие мероприятия с участием мастеров тату со всего мира.

OPIUM PIEVA

Где? Парк прудов

Когда? с 15:00 до 23:00 ч.

Последняя в этом сезоне встреча на природе под открытым небом. Мероприятие бесплатное, состоится только при хорошей погоде.