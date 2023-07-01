Какие изменения жителей Литвы ждут с 1 июля: весь список

Редакция напоминает, что у людей, которые получили уведомления, есть три варианта: ничего не делать и копить деньги в фондах с 1 июля; заключить договор с таким фондом самостоятельно; до 30 июня отказаться от участия. Отказавшихся через три года снова включат в списки и так до 40 лет. Люди старше 40 лет могут принять такое решение самостоятельно. Если человек решит участвовать в накоплении, то в фонды будут переводить 3% его зарплаты и 1,5% средней зарплаты будет переводить государство.