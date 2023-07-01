Какие изменения жителей Литвы ждут с 1 июля: весь список

С 1 июля одноразовые тонкие пакеты платные
С 1 июля одноразовые тонкие пакеты будут платными. Все торговые сети в Литве сообщили, что плата за такой пакет составит 1 цент.
Некоторые магазины указали, что будут бесплатно раздавать бумажные пакеты. Жителей призывают также пользоваться альтернативой - многоразовыми пакетами или же приносить свои пакеты из дома.
В одних магазинах на одноразовых пакетах будут штрих-коды, в других надо говорить кассиру, сколько таких пакетов вы взяли и он пробьет их количество в кассу.
Решение о пенсионном накоплении - на всю жизнь
Часть жителей были вовлечены в участие в пенсионном накоплении в фондах II ступени, им надо принять решение, согласны ли они всю оставшуюся жизнь делать такие отчисления.
30 июня был последний день для принятия этого решения. В этом году "Содра" включила в накопление 68 000 жителей. Большая их часть уже сделала свой выбор, остальным звонили специалисты "Содры". Если человек своевременно не откажется от участия в накоплении, он больше не сможет отказаться и будет участвовать в системе всю жизнь до выхода на пенсию.
Редакция напоминает, что у людей, которые получили уведомления, есть три варианта: ничего не делать и копить деньги в фондах с 1 июля; заключить договор с таким фондом самостоятельно; до 30 июня отказаться от участия. Отказавшихся через три года снова включат в списки и так до 40 лет. Люди старше 40 лет могут принять такое решение самостоятельно. Если человек решит участвовать в накоплении, то в фонды будут переводить 3% его зарплаты и 1,5% средней зарплаты будет переводить государство.
Увеличатся выплаты
С 1 июля жителей ждет более благоприятная система подсчета выплат. Минимальные выплаты по материнству и отцовству увеличатся на 92 евро "на руки" – с 6 (294 евро) до 8 (368 евро) размеров базовых социальных выплат. Эти изменения коснутся почти 5000 человек с небольшими доходами.
Газ – дешевле, компенсаций за электричество не будет
С июля цена на газ для бытовых потребителей снизится на 4–5 центов. Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила окончательные тарифы, в которые включила компенсацию.
Газ для приготовления пищи (I группа) будет стоить 1,36 евро за куб. м (было – 1,40 евро), для отопления (II группа) - 87 центов за куб. м, а для тех, кто использует большое количество газа (III группа) – 83 цента за куб. м. Это цены с государственной компенсацией. Абонентская плата не меняется: для первой группы 56 цт, для второй и третьей – 3,99 евро. С 1 июля не будет компенсаций за электричество.
Компания Ignitis с 1 июля в одностороннем порядке снизит цены для тех потребителей, у которых высокий тариф, до 28 центров за 1 кВт/ч. Такой тариф будет действовать до конца срока действия договора с клиентом.
Компания Enefit также снизит цену в одностороннем порядке до 28 цт, эта цена будет действовать до конца текущего года.
Новость для водителей
Вступил в силу новый порядок - в автомобилях должны быть аптечки нового образца. С 1 июля 2023 года водителей, у которых не будет аптечек новой комплектации, ждут штрафы.
Согласно новому порядку в аптечке должны быть:
10 стерильных пластырей,
рулонный пластырь,
стерильная давящая повязка,
5 шт нестерильного бинта,
2 треугольных бинта,
ножницы для оказания первой помощи,
2 специальных покрывала,
10 шт стерильных бинтов для ран,
4 шт одноразовых перчаток,
2 одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования,
одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.),
жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.)
В аптечке должна быть и инструкция по использованию турникетов.
Цена новой аптечки - 36–40 евро.
Штраф - 10-12 евро.
С 10 июля удваивается налог "на подушку" в Паланге
С 10 июля удваивается налог "на подушку" в Паланге, он будет уже не 1, а 2 евро за день.
Деньги пойдут на инфраструктуру города.