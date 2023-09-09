Какие грибы можно собирать в это время: натуралист рассказал где и что искать

Рост грибов зависит от климатических условий. Например, в одних регионах грибы могут расти, а в других их не будет, рассказал натуралист ДЕйвидас Макавичюс.

Сейчас в лесах появились подосиновики, боровики, опята, грузди и др. Однако для роста грибов нужны определенные условия.

Макавичюс сказал, что если в одном регионе шли дожди, дул ветер, это совсем не значит, что те же условия были и в других местах. Грибам нужна влага, но грибы лучше растут не после сильных, а после кратковременных дождей, идущих в течение нескольких дней.

Этот сезон, по словам специалиста, средний по урожайности грибов

"Литва маленькая, но климатические условия в разных регионах здесь отличаются. Например, в Жемайтии, где я обычно собираю грибы, влаги достаточно, воздух также был теплым, это как раз то, что нужно для роста грибов. Жемайтийцы не жалуются и делятся в социальных сетях своими находками. На севере и северо-востоке Литвы тоже достаточно грибов", – рассказал натуралист.