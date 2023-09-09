Какие грибы можно собирать в это время: натуралист рассказал где и что искать

Рост грибов зависит от климатических условий. Например, в одних регионах грибы могут расти, а в других их не будет, рассказал натуралист ДЕйвидас Макавичюс.
Сейчас в лесах появились подосиновики, боровики, опята, грузди и др. Однако для роста грибов нужны определенные условия.
Макавичюс сказал, что если в одном регионе шли дожди, дул ветер, это совсем не значит, что те же условия были и в других местах. Грибам нужна влага, но грибы лучше растут не после сильных, а после кратковременных дождей, идущих в течение нескольких дней.
Этот сезон, по словам специалиста, средний по урожайности грибов
"Литва маленькая, но климатические условия в разных регионах здесь отличаются. Например, в Жемайтии, где я обычно собираю грибы, влаги достаточно, воздух также был теплым, это как раз то, что нужно для роста грибов. Жемайтийцы не жалуются и делятся в социальных сетях своими находками. На севере и северо-востоке Литвы тоже достаточно грибов", – рассказал натуралист.
По его словам, если вы не находите грибов - меняйте место сбора: "Люди привыкли ездить в одни и те же места, леса, но там могут изменится условия. Если вы собирали грибы в зрелом сосновом бору, идите в лиственный лес или в смешанный, заглядывайте в молодые леса. И в лесах, которым 30-40 лет, бывает достаточно грибов.
Например, боровики чаще растут в ельниках, чем в зрелых лесах. Но старые леса тоже нужны, там можно найти редкие виды грибов".
По словам Макавичюса, в этом году грибы растут даже в парках.
Он заметил, что если вы хотите набрать разных грибов - меняйте тип леса.
"Боровики можно найти как в сосняке, так и в ельнике или смешанном лесу, важно, чтобы рос мох, не было высокой травы. Подосиновики чаще всего растут под осинами, в смешанных лесах, где есть елки, в смешанных сосновых лесах. Подберезовики любят сырые места, особенно в лиственных лесах, их можно найти и на верховых болотах. но встречаются и в ельниках. В лиственных лесах они не встречаются. Зеленушки, маслята, сыроежки растут в сосновых борах", – сказал специалист.
По его словам, чтобы набрать больше грибов, надо ехать в лес в среду или в четверг, можно в пятницу. Поскольку большая часть людей работает, люди ездят за грибами в выходные дни, а для того, чтобы грибы выросли, нужно время. Грибы растут быстро.