Какие фильмы жители Литвы смотрят на Рождество и Новый год

В десятку самых популярных фильмов 2014-2023 гг входят анимационные фильмы или фильмы для всей семьи.

"Мы анализировали, какие фильмы смотрят в декабре в течение 10 последних лет. Однозначный лидер - цикл фильмов "Один дома", он попал в ТОП-10 37 раз, нередко разные серии занимали сразу несколько позиций подряд. Речь идет о 5 частях", – сказала представитель Kantar Лина Петрайтене.

В этих фильмах события происходят перед Рождеством, сценарии веселые, позитивные, юмористические – возможно, поэтому их популярность не меркнет. Это лидер первых трех позиций – призовых мест на протяжении 10 лет, по данным Kantar.

"Один дома" попал и в лидеры ТОП-10 этого года.

"Видимо, в праздники пультом управляют юные зрители. Другим фильмам в лидеры пробиться сложно", – сказала Петрайтене.

Еще один популярный фильм – "Холодное сердце", фильмы этого цикла за 10 лет попадали в TOP-10 12 раз.