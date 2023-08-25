Какая погода ждет в выходные: будет тепло, но настроение может испортить гроза

По ее словам, в пятницу в Литву придет теплая масса воздуха.

"В пятницу днем в Литву придет зона низкого давления, а с ней - теплая масса воздуха. Ожидается переменная облачность, местами - небольшие дожди. На западе и в северных районах прогнозируют грозы. Во многих районах воздух прогреется до 20–25 градусов, а в Клайпедском, Мариямпольском, Таурагском и Алитусском округах - до 26–28 градусов", – сказала синоптик.

В субботу погоду обусловит циклон, поэтому будет неспокойно.

"Будут формироваться активные дождевые облака, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. Местами дожди будут сильные. Наибольшая вероятность града на юге и на юго-западе страны. Ночью будет 14–19, а днем 24–29 градусов тепла", – сказала Delfi синоптик.

По ее словам, во многих районах дожди с грозами прогнозируют в ночь на воскресенье.