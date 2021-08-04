Один из молодых людей по-английски сказал: "Поверьте мне, это не лагерь, здесь жизнь как в тюрьме".

"Еды дают мало, за 24 ч. часа нас покормили один раз, вся еда - печенье и немного воды. Мы сидим без еды и уже 12 дней не умывались. Кроме того, в лагере в дождь очень мокро, спать невозможно. Мы пришли в Литву, поскольку это страна ЕС, мы хотим хорошую жизнь в Литве, но это не жизнь", – сказал хорошо одетый молодой человек.

На вопрос, обещали ли им политики улучшить условия, он дал утвердительный ответ, но заметил, что пока ничего не сделано.

"Это не открытый лагерь, это больше напоминает тюрьму. Эта вода плохая, она непригодна для питья", – прибавил мигрант и показал бутылку с водой желтоватого цвета.

"У нас нет теплой одежды <...>, ночи холодные, спать невозможно", - жаловались мигранты.

На вопрос, что они думают о протестах местных жителей, один из мигрантов ответил, что их в первую очередь волнует их судьба.

"Мы пострадали у себя на родине, там у нас были проблемы. Сюда мы приехали не развлекаться и не путешествовать. Мы приехали сюда, поскольку нашим жизням грозит опасность. Я был инженером, владею 4 языками, учусь, я не преступник. Некоторые люди из армии называют нас преступниками за то, что мы пришли из Беларуси", – сказал он, заметив, что для него главное, чтобы страна, в которой он будте жить, была безопасной.

"Я хочу спасти мою жизнь. Мне неважно, Германия, Бельгия или Франция, я только хочу жить в стране, где бы меня уважали, где я мог бы выучить язык и найти работу. Просто хорошо жить. Условия в лагере плохие, нас здесь называют преступниками, мы как заключенные.

Говорят, что в странах первого мира - свобода, например, во Франции, Германии или Бельгии все лагеря открытые. Почему здесь не так? Мы ничего не делали", - сказал молодой человек.

Другой мужчина, который назвался афганцем, сказал, что в СМИ сообщают, что его страну порабощают террористы, поэтому он приехал в Литву ради жизни в безопасной и мирной стране. Он прибавил, что условия в лагере очень плохие, а о разногласиях между Беларусью и Литвой ему ничего не известно.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс сказал, что Литва впервые сталкивается с подобным вызовом.

"Это неизвестный ранее охраняемый объект. Здесь собрались представители разных племен, наций, они очень разные, неясно даже, кто есть кто. <...>. Это очень сложно. Это пестрая масса людей", – сказал он.

Поцюс не скрывал, что между мигрантами каждый день царит напряжение, внутри они разделены на представителей отдельных племен.

"Эти племена, к примеру, тысячу лет воюют между собой <...> они постоянно угрожают друг другу кровной местью", - рассказал глава СОБ.

"Главное - не удовлетворять все их желания и прихоти, как бы там ни было, это нелегалы на нашей земле. Но бытовые нужды мы должны удовлетворять. Это и приводит к самому большому недовольству и беспорядкам, есть горячая кровь и спокойная кровь. В случае со спокойными, так те всем довольны", – сказал Поцюс.

Он рассказал, что во вторник ночью скорую мигрантам вызывали 5 раз, поскольку они часто падают в обмороки.

"Обычно, к приезду скорой они приходят в себя, да и повеселиться им хочется, но было несколько случаев, когда действительно были проблемы со здоровьем", – рассказал он.