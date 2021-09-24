aA
В пятницу, 24 сентября, закрыт палаточный лагерь, который действовал на полигоне в Руднинкай. Из него вывезли последних мигрантов. По словам администратора лагеря Ренальдаса Жекониса, в Руднинкай проживали 740 мужчин.
Как выглядит Руднинкайский лагерь после вывоза мигрантов
© DELFI / Robertas Narmontas

Нелегальных мигрантов из Руднинкай на этой неделе перевезли в здание бывшей колонии в Кибартай.

После отъезда в палаточном лагере осталось немало вещей - одежды, обуви, посуды, постельного белья, еды:

"Позапрошлой ночью была совершена попытка бегства из лагеря – пытались выкопать тоннель, но то ли времени не хватило, то ли охрана заметила. Сбежать не удалось", – сказал Жеконис.

Статьи по теме:
МВД: из лагеря в Руднинкай в отапливаемые помещения переселены все мигранты  (1)
Бывшая Кибартайская колония подготовлена к принятию мигрантов  (10)

Он подтвердил, что выяснили, кто копал тоннель, но никаких санкций не применяли. "это ведь не тюрьма, а лагерь. Не удалось и не удалось. Мы не измеряли, но тоннель был достаточно большим, чтобы через него уйти. Думаю около 10 м под землей. Еще полпути осталось", – сказал он.

После этой попытки охрана убрала палатки, находившиеся рядом с забором, чтобы подобное не повторилось. Всего в Руднинкай были 64 палатки. Жеконис сказал, что работтаь здесь было нелегко.

"Мы понимаем, что вопрос мигрантов в для всей Литвы стал вызовом с лета этого года, но я думаю, нам удалось справиться, мы работали как команда, было общение с жителями лагеря, постоянное общение, пытались услышать их потребности, желания, проблемы", – сказал Жеконис.

Видимо, по его словам, это и было результатом того, что серьезных инцидентов избежать удалось.

На вопрос о проблемах, о которых писал "Красный крест" – сексуальном насилии, кастовой системе и др, – Жеконис сказал, что такого не было.

"Жалобы регистрировали, вызывали полицию. Было всего два таких случая: одна кража и случай нанесения ущерба здоровью. В обоих случаях полиция начала расследование", – сказал администратор.

Он сказал, что у мигрантов была теплая одежда, спальные мешки и термоодеяла.

Жеконис заметил, что не все охотно покидали палаточный лагерь, некоторые прятались, меняли палатки, в которых жили, но потом все же уехали все.

"Мы видим, что 740 человек мы оперативно за 5 дней перевезли", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Полиция проводит расследования о кражах, разбое, телесных повреждениях в лагерях мигрантов (5)

Полиция проводит досудебные расследования о кражах,...

В лагере мигрантов – жуткая реальность: закладывается кастовая система, фиксируют насилие (43)

Неправительственные организации все громче заявляют о...

В лагерях мигрантов начались волнения, напряжение растет (16)

В двух лагерях нелегальных мигрантов в понедельник...

Источники: в лагере беженцев в Литве создается кастовая система, сообщают о сексэксплуатации (49)

В лагере беженцев в литовском Руднинкай в...

TOP новостей

Врач рассказала о больных коронавирусом детях: раньше такого не было (41)

Заведующая детским инфекционным отделением...

Работодатели считают, что за тесты должны платить непривитые работники (59)

Правительство Литвы решает вопрос отказа от...

Климатолог – о погоде: вскоре ожидаются изменения к лучшему (4)

"В среду было осеннее равноденствие, после этого дня...

Ситуация в Вильнюсе угрожающая: будут ограничивать плановые услуги (64)

В Литве растет число заболевших коронавирусом , в...

Как выглядит Руднинкайский лагерь после вывоза мигрантов (23)

В пятницу, 24 сентября, закрыт палаточный лагерь, который...