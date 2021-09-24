Как выглядит Руднинкайский лагерь после вывоза мигрантов

Нелегальных мигрантов из Руднинкай на этой неделе перевезли в здание бывшей колонии в Кибартай.
После отъезда в палаточном лагере осталось немало вещей - одежды, обуви, посуды, постельного белья, еды:
"Позапрошлой ночью была совершена попытка бегства из лагеря – пытались выкопать тоннель, но то ли времени не хватило, то ли охрана заметила. Сбежать не удалось", – сказал Жеконис.
Он подтвердил, что выяснили, кто копал тоннель, но никаких санкций не применяли. "это ведь не тюрьма, а лагерь. Не удалось и не удалось. Мы не измеряли, но тоннель был достаточно большим, чтобы через него уйти. Думаю около 10 м под землей. Еще полпути осталось", – сказал он.
После этой попытки охрана убрала палатки, находившиеся рядом с забором, чтобы подобное не повторилось. Всего в Руднинкай были 64 палатки. Жеконис сказал, что работтаь здесь было нелегко.
"Мы понимаем, что вопрос мигрантов в для всей Литвы стал вызовом с лета этого года, но я думаю, нам удалось справиться, мы работали как команда, было общение с жителями лагеря, постоянное общение, пытались услышать их потребности, желания, проблемы", – сказал Жеконис.
Видимо, по его словам, это и было результатом того, что серьезных инцидентов избежать удалось.
На вопрос о проблемах, о которых писал "Красный крест" – сексуальном насилии, кастовой системе и др, – Жеконис сказал, что такого не было.
"Жалобы регистрировали, вызывали полицию. Было всего два таких случая: одна кража и случай нанесения ущерба здоровью. В обоих случаях полиция начала расследование", – сказал администратор.
Он сказал, что у мигрантов была теплая одежда, спальные мешки и термоодеяла.
Жеконис заметил, что не все охотно покидали палаточный лагерь, некоторые прятались, меняли палатки, в которых жили, но потом все же уехали все.
"Мы видим, что 740 человек мы оперативно за 5 дней перевезли", – сказал он.
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