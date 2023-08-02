02 августа 2023 г. 07:42

Как выглядит находящийся в Литве дом на воде

 
Юстина Мацюнайте
ru.DELFI.lt
Namas ant vandens
Namas ant vandens
ФОТО: DELFI montažas
Ауримас Валуявичюс в начале лета сообщил, что строит дом на воде. Но это будет не первый такой дом в Литве. Путешественник побывал в одном из таких домов и пообщался с его владельцем.

В доме, который посетил Валуявичюс, есть кухня-гостиная, ванная и спальня. Жилье отапливается по принципу воздух-воздух, летом в нем действует кондиционер. На доме установлены солнечные батареи. У этого дома есть два двигателя, поэтому он может перемещаться с места на место.

Одна из самых приятных зон – терраса на крыше, где можно коротать вечера.


Похожий дом на воде строит и сам путешественник Валуявичюс.

Delfi напоминает, что после возвращения из путешествия через Атлантический океан, он занялся новыми интересными делами. За лето он решил построить дом на воде в Каунасском водохранилище. Такой дом – его давняя мечта.

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Источник
ru.DELFI.lt
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