Как выглядит находящийся в Литве дом на воде

В доме, который посетил Валуявичюс, есть кухня-гостиная, ванная и спальня. Жилье отапливается по принципу воздух-воздух, летом в нем действует кондиционер. На доме установлены солнечные батареи. У этого дома есть два двигателя, поэтому он может перемещаться с места на место.

Одна из самых приятных зон – терраса на крыше, где можно коротать вечера.



Похожий дом на воде строит и сам путешественник Валуявичюс.