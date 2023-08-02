Как выглядит находящийся в Литве дом на воде

В доме, который посетил Валуявичюс, есть кухня-гостиная, ванная и спальня. Жилье отапливается по принципу воздух-воздух, летом в нем действует кондиционер. На доме установлены солнечные батареи. У этого дома есть два двигателя, поэтому он может перемещаться с места на место.
Одна из самых приятных зон – терраса на крыше, где можно коротать вечера.
Похожий дом на воде строит и сам путешественник Валуявичюс.
Delfi напоминает, что после возвращения из путешествия через Атлантический океан, он занялся новыми интересными делами. За лето он решил построить дом на воде в Каунасском водохранилище. Такой дом – его давняя мечта.
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