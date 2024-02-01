Как выбрать индивидуальные очистные сооружения?

Другой тип установок - индивидуальные очистные сооружения типа септик (также известные как анаэробные установки). Хотя работа анаэробных очистных сооружений не требует использования электроэнергии, одним из их недостатков является то, что сточные воды, очищенные в анаэробных очистных сооружениях, не соответствуют экологическим стандартам. Как правило, сточные воды из таких очистных сооружений необходимо подвергать дополнительной обработке.

В этом случае обычно устанавливается какая-либо система фильтрации. Независимо от того, является ли дополнительная очистка растительной или почвенной (камыш, тростник, гравий, песок, торф и т. д.), инфильтрационной или современной биофильтрационной, одним из недостатков такой системы является то, что она значительно увеличивает площадь участка, необходимого для установки общей системы очистки сточных вод. Необходимо соблюдать гигиенические требования к расстоянию, на котором установка может быть установлена от жилого дома или источника питьевой воды, поскольку такие системы очистки сточных вод неизбежно приводят к загрязнению почвы и грунтовых вод. Кроме того, срок службы системы фильтрации невелик (6-7 лет), то есть через некоторое время необходимо устанавливать новую систему фильтрации.