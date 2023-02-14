Как Вильнюс отметит 16 февраля: мероприятия

В 9 ч. на кладбище Расу почтут память подписантов Атка о независимости 16 февраля 1918 года.

В 10 ч. начнется молодежное шествие "Путем Литовского государства" – тысячная колонна школьников и студентов со всей Литвы с триколорами и национальной атрибутикой пройдет от памятника Гедиминасу по ул. Пилес, остановятся у Дома подписантов, а потом пройдет до здания филармонии, памятника Йонасу Басанавичюсуo. Колонна пойдет дальше на кладбище Расу и почтить память подписантов Й.Басанавичюса, Миколаса Биржишки, Йонаса Вилейшиса и добровольцев, погибших за свободу Родины.

В полдень на площади Симонаса Даукантаса поднимут флаги трех стран Балтии.

В 13 ч. вильнюсцев и гостей столицы приглашают к памятнику Йонасу Басанавичюсу, где они смогут услышать обращение Басанавичюса на литовском и английском языках.

Другие мероприятия: Св. Месса в Кафедральном соборе, мероприятие у Дома подписантов, у памятника партизанского генерала Йонаса Жемайтиса-Витаутаса (у здания Минобороны).

В 18 ч. на проспекте Гедиминаса зажгут памятные костры - 16 костров.

Во время мероприятий будет ограничено движение транспорта. В период с 10.00 до 11.30 ч. во время шествия молодежи возможны сбои в движении автобусов 10, 11, 13, 31, 33, 34, 74, 88, 89 маршрутов.

16 февраля общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным.