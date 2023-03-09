Как Вильнюс отметит 11 марта

11 марта ждет немало мероприятий: 42 экскурсии на 7 языках, шествие, концерты и др. Общественный транспорт в этот день будет бесплатным.

Программа мероприятий

10 марта

19.00 ч. Мероприятие, организованное Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса - песни и воспоминания на Столовой горе в Вильнюсе

11 марта

9.00 ч. церемония возложения цветов у памятника 11 марта "Весть" на площади Независимости.

10.00–17.00 ч. Мероприятия в парламентском центре посетителей (проспект Гедиминаса, 60, Вильнюс): мастер-классы, викторины и др.

В парламентской галерее витражей – выставка фотографий Зенонаса Некрошюса и Виргилиюса Усанавичюса "Путь к свободе. Литва в 1988–1991 гг" (выставка открыта 11 марта с 12.30 до 17 ч.); в читальне парламента – выставка "11 марта в лекциях и на открытках"; в парламентском центре посетителей: выставка фотографий "За независимость"; выставка фотографий Ольги Посашковой и Мартинаса Амбразаса "4.5.0. – все спокійно"; выставка "Путь к свободе"; выставка "Преемственность государства: кода независимости в Акте 11 марта".

11.00 ч. церемония вручения Малых Св. Христофоров школьникам в Вильнюсской Ратуше.

12.00 ч. церемония поднятия флагов трех стран Балтии на площади Независимости.

12.00–18.00 ч. День открытых дверей в Центре знакомства с государством (Президентская служба, вход с ул. Тоторю, 28).

12.30 ч. торжественный марш Роты почетного караула ЛА и Военного оркестра от площади Независимости до Кафедральной площади.

12.30 ч. шествие "Путь восстановления независимости" по проспекту Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.

12.40–17.00 ч. Часы открытых дверей в I дворце парламента. Выступление художественных ансамблей, мастер-классы для детей, выставки.

13.00 ч. Служба в Кафедральном соборе.

13.00 ч. Бесплатные экскурсии по Старому городу. Регистрация начнется 9 марта, в 12.30 ч.

13.30 ч. Выступление полицейского духового оркестра на Ратушной площади.

14.30 ч. Выступление духового квинтета Pabbrass Пабрадского центра культуре около сквера им. С.Монюшки (ул. Вильняус, 30).

Во время мероприятий ждут небольшие ограничения движения транспорта.



11 марта с 7 до 17 ч. запрещено движение на проспекте Гедиминаса от ул. А.Гоштаутаса до ул. Гинею и пр-та Гедиминаса до ул. А.Тумено.

С 15 ч. 10 марта до 17 ч. 11 марта запрещена стоянка машин на ул. Гинею от А.Тумено до пр. Гедиминаса.