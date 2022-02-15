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Зима в Вильнюсе в этом году – гостья с характером: в один день грозит морозами, а уже на следующий улыбается солнечными лучами. Увы, для дорожного покрытия это крайне неблагодарный ритм. Асфальтовое покрытие на улицах Вильнюса в порядок приводят три компании. Работы идут и по выходным, говорится в распространенном Вильнюсским самоуправлением сообщении. Привлекая дополнительные силы, дорожники с начала года до сегодняшнего дня уже привели в порядок почти 1 200 кв. м ям.
Как в Вильнюсе заделывают ямы на дорогах, что делать, если вы заметили выбоину?
© Vilniaus miesto savivaldybė

"В отличие от прошлой зимы, в этом году температура колеблется между положительной и отрицательной чуть ли не каждые сутки. Вода скапливается в микротрещинах покрытий и резко замерзает, "взрывая" асфальт – именно так и появляется множество новых ям. Хотя большинство из них – небольшие, все же они доставляют массу неудобств участникам движения. Мы и сами следим за ситуацией, и используем информацию, которую предоставляют пользователи приложения Waze, а пока просим водителей не только быть внимательнее, но и, заметив опасную яму, сообщить о ней аварийной службе по телефону 1355 или через приложение Tvarkau miestą", – поделился заведующий Отделом инфраструктуры Вильнюсского городского самоуправления Арунас Висоцкас.

В зимний период, когда температура так непостоянна, ямы в аварийном состоянии временно заделываются холодным или регенерированным асфальтом. При низких температурах воздуха или сильном дожде трудно поддерживать рабочую температуру регенерированного асфальта, и по этой причине основные работы по ремонту улиц начнутся только весной – когда устоится положительная температура, уйдет мерзлота, и во второй половине марта начнут работать асфальтовые заводы.

В первую очередь будут приводиться в порядок улицы с наиболее интенсивным движением, категорий A, B и C, а также те улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Столичные улицы приводят в порядок 3 компании

Дорожным покрытием вильнюсских улиц и тротуаров занимаются три компании – Grinda, Kerista и YIT Lietuva:

  • UAB Grinda – центральная и северная части;
  • UAB YIT Lietuva – южная и восточная части;
  • UAB Kerista – западная часть города.


Стоит отметить, что Grinda на этой неделе увеличила количество работников, ремонтирующих ямы на дорогах, привлекая экипажи жилищно-аварийной службы, а также формируя дополнительные бригады и организуя работу посменно.

В компании Grinda также стартовал пилотный интерактивный инструмент для сбора информации о ямах. Проект тестируется с помощью 40 привлеченных пользователей, предусматривая возможность расширения их численности. Новинка позволит более оперативно получать и распределять информацию о ямах, оценивать ситуацию в режиме реального времени и оперативно реагировать на сообщения, которые, как и раньше, можно передать по короткому номеру телефона 1355, эл. почтой – 1355@grinda.lt, и через мобильные приложения Waze и Tvarkau miestą.

Напоминаем: если вы заметили на проезжей части городских улиц открывшиеся ямы в аварийном состоянии, препятствия в пешеходных зонах, открытые колодцы, провалы рядом с колодцами инженерных сетей, о них можно сообщить круглосуточной аварийной службе компании Grinda по короткому номеру 1355 или эл. почтой – 1355@grinda.lt.

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