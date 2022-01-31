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Департамент статистики Литвы сообщает, что в 2021 г. рост экономики Литвы был очень быстрым, а ВВП вырос на 5,1%. Средняя зарплата в прошлом году увеличилась до 1568 евро "на бумаге" и "на руки" составляла 995 (выросла на 9%). Однако с учетом инфляции ее реальный рост составил 4%. Однако, по словам экономиста Нериюса Мачюлиса, для многих жителей год был отличным.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

В понедельник на пресс-конференции в Департаменте статистики были представлены основные социальные и экономические показатели за 2021 г.

Оценивая новые данные, экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что Литва была в числе самых успешно развивающихся стран Евросоюза. Однако в 2022 г. прогнозируют более медленный рост экономики Литвы.

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"Для большинства жителей этот год был успешным, это показывает статистика зарплат и потребления. В 2022 г., процветания будет меньше отчасти из-за высокой инфляции, скачка цен и, возможно, из-за более медленного роста числа новых рабочих мест, меньшего снижения уровня безработицы, конечно, с этим связаны и геополитические вызовы, высокие цены на энергоресурсы", – сказал Мачюлис.

Представитель ДС Юрате Петраускене сказала, что инфляция в декабре прошлого года составила 10,6%, а в январе 2022 г. прогнозируется 12,2%.

"Больше всего подорожали квартиры, вода, электроэнергия, газ и другое топливо, транспорт, продукты питания и т.д.", – сказала она.

В ЕС годовая инфляция составила 5,3%. Больше всего инфляция выросла в Литве, Латвии и Эстонии. Литва - вторая по росту инфляции в ЕС.

По словам Мачюлиса, рост инфляции был одним из основных показателей, который больше всего портил настроение жителям и снижал покупательную способность.

Однако экономист считает, что во второй половине года инфляция должна снизиться.

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