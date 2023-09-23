Как устроено украинское сопротивление на оккупированной территории: взрывы и желтые ленточки

7 сентября на оккупированной части Херсонской области прогремел взрыв. В воздух взлетела машина, которая ехала по городу Олешки – в ней находилось несколько сотрудников ФСБ. В результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой оказался в реанимации в тяжелом состоянии. При этом получили ранения трое российских военных, которые сопровождали авто.
Такой исход для оккупантов – далеко не редкость на оккупированном юге Украины. Как сообщил источник в силовых органах, в те дни Олешках работало местное сопротивление, которому с украинской стороны передали взрывчатку. Причем уровень реализации партизанской акции оказался довольно высоким. Украинские СМИ писали, что к взрыву причастна Служба безопасности Украины. К слову, взорванные фсбшники "работали" в оккупированном Скадовске, а в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и чтобы пытать граждан Украины.
События после начала полномасштабной войны принципиально отличаются от того, что происходило на Донбассе с 2014 года. В период с 2014 по 2022 годы не было такого системного и организованного сопротивления, которое бы, к примеру, занималось, устранением оккупантов.
Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ и эксперт Института будущего, объясняет, что зачастую "героями" такой "бавовны" становятся, как российские оккупанты, так и коллаборанты. Однако, проводить такие операции довольно сложно. К примеру, даже если и найти местного жителя, который захочет поучаствовать в ликвидации врагов, тот тут возникает множество проблем и вопросов.
"Какая гарантия, что он уже не работает с ФСБшниками и прямо сейчас на тебя не "настучит"? И россияне начнут оперативную игру, будут говорить подобное – "а ты выведи на других, кто в этой теме, в том материале, познакомься". Местные жители постоянно под ФСБшным контролем, разведки, Росгвардии. Российские спецслужбы патрулируют, людей останавливают, проверяют телефон. Если там хоть одна смска их смущает – все, человек сгорел. Поэтому такие операции, особенно когда успешны, тяжело даются, но это и показатель отдачи исполнителей", – говорит Ступак.
Бей врага
Активное сопротивление на оккупированной территории Украины можно разделить на две группы – открытые диверсии, насильственные акты в отношении оккупантов, коллаборантов и протест, в основном касающейся вывешивания украинских флагов или символов сопротивления.
О насильственных актах против россиян периодически появляется информация. В среднем раз или два раза в месяц происходят различные взрывы, жертвами которых выступают коллаборанты различных уровней. Это, на пример, взрыв в мае 2022 года, когда погиб "глава МВД" в Мариуполе Александр Мищенко. В начале июня 2023 года в оккупированном поселке Михайловка Запорожской области взорвали автомобиль, где находился коллаборант Сергей Дидовидюк, сотрудничавший с ФСБ. Этот инцидент прокомментировали в СБУ: "Все детали "бавовны" (взрыва) мы сможем рассказать после нашей победы".
Украинской стороной создан так называемый "Центр национального сопротивления", через который можно передавать важную информацию о позициях россиян или скачивать обучающие материалы для саботажа. Этот довольно мощный ресурс, и на него равняются еще несколько проектов. К примеру, группа сопротивления "Атеш" периодически информирует о происходящих диверсиях. Так, во временно оккупированном селе Чкалово, Мелитопольского района, партизаны уничтожили группу представителей русской оккупационной армии. В ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани, Олешковского района, партизаны ликвидировали двух оккупантов – те регулярно издевались над местными жителями.
Бывают и другие виды вооружённого сопротивления. Так в Луганской области партизаны уничтожили оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) на участке железнодорожного сообщения Ровеньки-Антрацит в районе населенного пункта Ясеновский.
Из недавнего можно привести диверсию от 15 сентября во временно захваченном Геническе – представитель партизанского движения "Атеш" провел успешную диверсию, подорвав два грузовика с оккупантами.
В информационном пространстве существует ряд ресурсов, на которых периодически публикуются результаты работы движения сопротивления. Это, к примеру, различные Telegram-каналы: помимо вышеупомянутого ресурса "Атеш", есть также и "Маріуполь спротив", "Жовта стрічка", "БПА | БЕРДЯНСЬКА ПАРТИЗАНСЬКА АРМІЯ" и так далее.
При этом другой вид сопротивления – это символическое сопротивление. Скажем, в разных городах участники сопротивлений рисуют символ сопротивления – глаз, который наблюдает за оккупантами. А вот активисты движения мирного сопротивления "Желтая лента" провели патриотическую акцию во временно оккупированном Луганске – развесили ленточки с украинской символикой, повесили более 500 постеров с поздравлениями ко Дню Конституции Украины в Бердянске и Энергодаре. Участницы движения сопротивления "Злая мавка" срывали российские триколоры в Мелитополе. Такая же символика была расклеена в Донецке.
Идеологические акции проводились украинцами и на так называемых сентябрьских "выборах" 2023 года, которые россияне пытались провести на оккупированной территории Украины. К примеру, на "избирательном" листе украинцы написали, что ждут прихода ВСУ. Или в Бердянске был вывешен украинский флаг. Тогда же рисовалась украинская символика в оккупированной Херсонской области – в Геническе и Скадовске.
Бывший военнослужащий американских войск Адриан Боненбергер служил в Афганистане и был, что называется, по ту сторону проблемы. Дело в том, что талибы выслеживали афганцев, которые сотрудничали с представителями США и активно их убивали. Боненбергер говорит, что талибы убивали их партнеров, и это оказало огромное влияние на способность афганцев осуществлять эффективное управление, предоставлять услуги или формировать отношения между правительством, военными.
"Это подорвало моральный дух афганцев с течением времени. Мой напарник, начальник афганской полиции, полковник, был убит. Его босс, генерал, был убит. Мэр района во время моей первой командировки уволился и сбежал из региона, когда ему угрожали убийством. Как правило, в них стреляли или взрывали смертники, вооруженные бомбами, либо их убивали во время публичного мероприятия. Талибы умели изготавливать и прятать взрывные устройства в одежде на своих телах", – поясняет Боненбергер.
В целом системность подхода дает свои результаты. В СМИ периодически появляется информация об отказе коллаборантов сотрудничать с оккупантами. Также показателем стали прошедшие псевдовыборы – в первой пятерке списков российских партий, которые представляли своих "кандидатов" на оккупированной территории, было почти половина жителей РФ, не имеющих никакого отношения к украинским областям.
Со своей стороны СБУ также прокомментировало Delfi происходящее: партизанское движение на временно оккупированных территориях – это не просто часть сопротивления, а люди, помогающие освобождать украинские земли и приближать победу. Это тонкая агентурная работа, которую СБУ постоянно развивает и усовершенствует.
"Но ради безопасности этих людей мы не можем раскрывать детали нашего сотрудничества. Достаточно того, что эта работа дает результат: оккупанты и коллаборанты, которые помогают врагу на временно оккупированных украинских территориях, вынуждены постоянно оглядываться, зная, что для СБУ они фигуранты уголовных производств. Поэтому рано или поздно каждый из них обязательно ответит за содеянное", – рассказали в СБУ.