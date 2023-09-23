Как устроено украинское сопротивление на оккупированной территории: взрывы и желтые ленточки

Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ и эксперт Института будущего, объясняет, что зачастую "героями" такой "бавовны" становятся, как российские оккупанты, так и коллаборанты. Однако, проводить такие операции довольно сложно. К примеру, даже если и найти местного жителя, который захочет поучаствовать в ликвидации врагов, тот тут возникает множество проблем и вопросов.

"Какая гарантия, что он уже не работает с ФСБшниками и прямо сейчас на тебя не "настучит"? И россияне начнут оперативную игру, будут говорить подобное – "а ты выведи на других, кто в этой теме, в том материале, познакомься". Местные жители постоянно под ФСБшным контролем, разведки, Росгвардии. Российские спецслужбы патрулируют, людей останавливают, проверяют телефон. Если там хоть одна смска их смущает – все, человек сгорел. Поэтому такие операции, особенно когда успешны, тяжело даются, но это и показатель отдачи исполнителей", – говорит Ступак.