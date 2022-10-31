Как украинские дети учатся в Литве: важные вещи, о которых нужно знать

Получилось ли у кабмина создать доступную модель обучения для новоселов, есть ли у приезжих в Литву право учиться на украинском языке и какую роль в этих процессах играют так называемые русские школы, выяснил корреспондент Delfi.

Районы сосредоточения

Как нам рассказали в Минобразования, большая часть несовершеннолетних украинцев находятся в Клайпеде, Укмярге, в Утянском районе, в городах Паневежис и Каунас. Немало детей остановилось в Вильнюсе, Шяуляе, Йонаве, Друскининкай и в Таурагском районе.

Принимать и обучать готовы

Ожидая притока беженцев, еще в первые дни войны в министерстве создали отдельную интернет-страничку для украинцев и школ. На английском, литовском и украинском языках были обнародованы контакты ответственных лиц, рекомендации, а также установки и инструкции для учителей и руководителей гимназий и прогимназий.

"Литовские школы были готовы к приему не говорящих по-литовски учеников, у нас есть подготовленные рекомендации и методики. <...> Мы рекомендовали школам, чтобы для каждого прибывшего ребенка был установлен адаптационный период, в течение которого он осваивается, знакомится с другими детьми в классе, эмоционально восстанавливается, включается в образовательную неформальную деятельность и т.п. Для каждого ученика составляется индивидуальный учебный план", – говорит представитель Минобразования Дайнорас Лукас.

Напрямую подчиненная министерству школа Вильнюсский дом литовцев оказывала удаленные консультации учителям и школам, принимавших детей-беженцев.

Учеников старших классов из Украины обязали сдавать госэкзамены – за исключением литовского языка и литературы.

"Задания и инструкции оценивания перевели на украинский язык. Семь украинских абитуриентов, сдававших в этом году экзамены на аттестат зрелости в Литве, получили сотни [максимальный балл]".

Также Минобразования и Минобрнауки Украины предоставили украинцам возможность сдать национальный вступительный тест – он нужен выпускникам, желающим поступать в украинские вузы. Экзамен проходил очно – в Каунасе.

Долгосрочная модель обучения

Обучение в школах делится на три категории. В первом случае украинцев принимают в обычные классы. Здесь они учат все предметы вместе с литовскими сверстниками. Отдельное внимание уделяется интенсивному изучению литовского.

Второй способ – детей помещают в так называемые выравнивающие классы. Это означает, что в первом полугодии они учат только литовский язык – от 20 до 25 часов в неделю. Начиная со второго полугодия в программу включают еще несколько предметов: географию, историю и граждановедение. Процесс обучения в таких классах занимает около года, после этого дети идут в общие классы.

Третий вариант – обучение в так называемых выравнивающих группах. Эта модель фактически ничем не отличается от второго способа, но в данном случае дети учатся не в классах, а группами – не более четырех человек.

Все эти модели предназначены главным образом для тех, кто намерен остаться в Литве надолго.

Упрощенный вариант

"Дети, планирующие остаться в Литве на год или меньше, могут обучаться дистанционно – по украинским общеобразовательным программам, в украинских школах, на украинском языке. В этом случае ученик все равно регистрируется в выбранной им литовской школе, но удаленно обучается в одной из школ, получивших соответствующее разрешение в Минобрнауки Украины. Пока ребенок будет дистанционно учиться в украинской школе, ему окажут образовательную поддержку в Литве. С ребенком, его семьей и самой школой, в которой он учится дистанционно, будут поддерживать контакт литовские специалисты. Другими словами, ребенка не оставят без присмотра, о нем позаботятся".

Язык до Вильнюса доведет

Даже если условная семья не планирует задержаться в Литве надолго, изучение литовского языка для детей является обязательным. Все зарегистрированные в местных школах должны учить государственный язык – в разных объемах и разными темпами, но в соответствии с уровнями владения языком по европейской системе (A1-B2).

Что касается учителей и рекомендаций, в августе этого года педагогов ознакомили с новой программой литовского языка в соответствии с упомянутыми уровнями. Она как раз предназначена для обучения тех, кто литовским языком не владеет.

Помощь в интеграции

"Там, где это возможно, в литовских школах преподается украинский язык, – указывает Дайнорас Лукас. – Для каждого ученика во время адаптационного периода составляется индивидуальный план. Ответственные специалисты в школах решают, какие предметы будет изучать ребенок, сколько у него будет уроков и т.п. Например, если он очень хорошо знает математику и опережает своих сверстников в Литве, в таком случае некоторое время он может не учить ее. Эти часы можно выделить на дополнительное изучение литовского языка или другого предмета".

По его словам, детям из Украины помогают интегрироваться в литовскоязычной среде.

"Детям-беженцам охотно помогают и их литовские сверстники, и учителя, и помощники педагогов. Нередко в классы, в которых есть украиноговорящие дети, трудоустраивают прибывших из Украины учителей. Детям также помогают интегрироваться специалисты – психологи, социальные педагоги. Кроме того, школы ищут украинские учебники, компьютерные программы на украинском языке. [Литовские учителя и школьники] пользуются различными программами, которые помогают перевести задания с одного языка на другой. Например, „Google Lens“ – эта программа позволяет переводить сфотографированные тексты".

Представитель министерства утверждает, что в новом учебном году как родители, так и учителя заметили позитивные изменения.

"В этом учебном году намного легче: дети, которые учатся с прошлого учебного года, немного научились литовскому, учителя также получили больше практики".

"Русские школы"

Как известно, в Литве действует разветвленная сеть школ с русским языком обучения – они работают по литовским программам, но большую часть предметов в них детям могут преподавать по-русски. По данным Минобразования, сегодня в них учатся 20% украинских детей. 63% получают знания в школах с литовским языком обучения, 15% – учатся на украинском языке.

Желающие обучаться на украинском могут делать это не только дистанционно, но и очно: в четырех литовских школах сформированы группы и классы, где украинцы могут учиться по украинским учебным программам. Одна из них в Каунасе – Všį „Herojus“, одна в Шяуляе – это прогимназия В. Кудиркос и две в Клайпеде – прогимназии „Santarvės“ и „Pajūrio“.

Стоит отметить, что две упомянутые клайпедские школы – это прогимназии с русским языком обучения. Школа „Santarvės“ стала одним из первых учебных заведений, на базе которой были сформированы украинские классы.

Минобразования намерено расширять эту сеть.

Украинцев толкают в "русские школы"?

Поскольку весомая часть детей-беженцев учатся в литовских школах с русским языком обучения, некоторые политики и инфлюенсеры выступили с критическими заявлениями в адрес министерства и местных властей. Суть упреков такова: Минобразования, мол, сознательно толкает украинских детей в «русские школы».

Чиновники такие обвинения отрицают.

"Нет, это неправда. Семьи могут свободно выбирать, в каких школах будут учиться их дети. Как уже упоминалось выше, они также могут учиться на украинском языке – либо в школах Литвы [непосредственно в зданиях и среди сверстников], но по украинским образовательным программам, либо дистанционно – в украинских школах. Какой язык обучения выберут прибывшие семьи, зависит от того, как долго они планируют оставаться в Литве. Те, кто хочет остаться надолго или навсегда (например, люди с литовскими корнями), обычно выбирают обучение в литовской школе", – пояснил Дайнорас Лукас.

Минобразования рекомендует украинцам выбирать школы с литовским языком обучения – "это помогает детям быстрее выучить язык и чувствовать себя лучше".

Что касается упреков в адрес местных властей, самих учебных учреждений, призывов не пускать в русскоязычные школы украинцев и закрыть их в принципе, поскольку там преподают на "языке оккупанта", стоит напомнить, что министр образования Юргита Шюгждинене недвусмысленно высказалась на эту тему еще в конце марта.

"Все школы в Литве являются литовскими школами, независимо от того, на каком языке там учатся. Все они работают по установленным государством требованиям и утвержденным учебным программам. Во всех школах нацменьшинств в Литве учат литовский язык, часть предметов преподается на литовском. Все школы воспитывают граждан Литвы, в них нет места никаким признакам [разжигания] межнациональной розни", – написала она в соцсетях.

Когда Украинская международная школа получит лицензию?

На протяжении последних нескольких месяцев обучать детей-беженцев изъявили желание представители так называемой Международной украинской школы (МУШ). У нее есть филиалы в нескольких городах Литвы, но министерство пока не выдало лицензию.

В Минобразования в свою очередь объясняют, что разрешения нет, так как МУШ до сих пор не предоставила необходимых документов.

"У школы пока нет гигиенического паспорта, который выдается Национальным центром общественного здоровья. Этот документ подтверждает, что помещение безопасно, подходит для школы и оборудовано всем необходимым. Школе регулярно оказывали консультации и давали советы, как и какие документы необходимо подать, чтобы иметь возможность начать свою деятельность в рамках украинской образовательной программы. Мы очень надеемся, что школа сконцентрируется на этом, подаст необходимые документы и сможет начать работу <...>. Тогда она сможет получать государственные средства на образование, которые можно будет выделить на зарплату учителям и другие учебные нужды. Все остальные расходы (содержание помещений, коммунальные платежи) эта частная школа должна взять на себя самостоятельно. Эти расходы не могут быть покрыты из бюджета на образование".

Посольство Украины помогает ей решить эти проблемы.

На прошлой неделе минобразования Литвы обещало официально представить харьковской школе "Гравитация" право на осуществление обучение в Вильнюсе по украинской образовательной программе.

Школа работает в Вильнюсе по ул. Панерю 26, в ней зарегистрировано 110 школьников. Он также сообщил, что школа предоставила все запрошенные документы, подтверждающие готовность к работе, а также гигиенический паспорт, который свидетельствует о том, что используемые школой помещения пригодны для безопасного обучения детей

Учителям из Украины – зеленый свет

По данным Службы занятости, по состоянию на конец октября, в Литве было трудоустроено 494 работника сферы образования из Украины. 57 из них – учителя начальных классов, 46 – учителя начальных и средних классов, двое – учителя профессиональных училищ.

В Департаменте миграции утверждают, что сегодня в Литве находятся свыше 2 тыс. учителей из Украины. Большинство – это учителя начальных классов, дошкольного образования, преподаватели английского языка, физкультуры, математики и истории.

Для украинских учителей была создана упрощенная процедура трудоустройства – от них не требуют знания литовского языка. Они могут начать работать, освоить язык в течение двух лет и после этого сдать экзамен на категорию.

Педагоги, если они хотят преподавать в школах, должны подтвердить свою квалификацию – в упрощенном порядке. От них не требуют обращаться в Центр оценки качества образования с пакетом документов, достаточно просто направить бумаги в Минобразования.

Украинские государственные школы

После наплыва украинских беженцев многие стали поднимать вопрос об учреждении государственных школ с украинским языком обучения – по образцу тех, что преподают на русском, польском и белорусском. Однако в Минобразования к такому шагу сейчас не готовы.

"Таких планов у нас нет. Как уже упоминалось выше, в Литве есть четыре школы, в которых преподавание ведется по украинским учебным программам. Еще три таких заявки находятся на рассмотрении".

"Любая школа в Литве может преподавать по украинской учебной программе, если она подготовлена должным образом и получила согласие министра образования, науки и спорта", – подытожили в министерстве.