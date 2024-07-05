Как удобнее добраться до вильнюсских пляжей пешком, на велосипеде или на общественном транспорте

В Вильнюсе, по данным компании Grindа, есть 14 пляжей: у озера Бальсис, в Жирмунай, Валакампяйские 1-ый и 2-ой, на озере Бальжис 1-ый и 2-ой, на озере Тапяляй 1-ый и 2-ой, на озере Салоте, на озере Гилужис, в Григишкес, в Дварчёнисе, в парке Вингис и в Новой Вильне.
До всех этих пляжей можно добраться на общественном транспорте. Эксперт JUDU Йонас Симутис рассказал о том, как удобнее всего добраться до них, расстояние и маршруты зависят от начальной точки путешествия.
На велосипеде
По словам Симутиса, запланировать маршрут можно на сайте JUDU. А вот рекомендации эксперта для велосипедистов:
Пляж на озере Бальсис
„До него можно добраться по велодорожке, ведущей через Ерузале и Сантаришкес, далее по ул. Жалюю яжеру до самого озера“, - рассказал эксперт.
Пляж в Жирмунай
„До него добраться просто и безопасно. Можно ехать по велодорожке EuroVelo вдоль реки, по ней можно ехать как со стороны центра, так и из района Балтупяй. Эта дорожка проходит мимо мостов Короля Миндаугаса, Жирмунайского, Шилас и Валакампяйского“, - делится Симутис.
Валакампяйские пляжи
„Как ориентир надо использовать Валакампяйский мост, около которого есть удобный въезд на велосипеде в Валакампяй. Если ехать из центра - через Антакальнис по ул. П.Вилейшё и далее по велодорожке. Из других районов надо найти самый удобный путь до ул. Карейвю, а далее по велодорожке до Валакампяйского моста, оттуда – до пляжей“, - сказал Симутис.
Пляжи на озере Бальжис
„До этих пляжей можно доехать по велодорожке, ведущей вдоль Неменчинского шоссе. Начинается дорожка около Саулетякиса, поэтому сначала надо найти оптимальный маршрут до перекрестка аллеи Саулетякё и Неменчинского шоссе. Далее до ул. Бальжё, а по ней - до пляжей“, - рассказал эксперт.
Пляжи на озере Тапяляй
„До этих пляжей на велосипеде также надо ехать по Неменчинскому шоссе до ул. Карачюну, а по ней - до пляжей“, - продолжает Симутис.
Пляж на Салоте
„До этого пляжа надо ехать по проспекту Пилайтес, по велодорожке, которая там есть, поэтому сначала надо добраться до перекрестка проспекта и ул. Т.Нарбуто/проспекта Лайсвес. Далее по проспекту Пилайтес до ул. Толминкемё, а затем по ул. Гилужё, Таурупес, Паплудимё“, - рассказал специалист.
Пляж на озере Гилужис
„Надо ехать по велодорожке на проспекте Пилайтес, далее до ул. Толминкемё, а затем по ул. Гилужё и Ангелавос“, - продолжает Симутис.
Пляж в Григишкес
„Григишкес находится далеко от Вильнюса. Удобно ехать на этот пляж из микрорайона Лаздинай - по велодорожке через проспект Лайсвес или Лаздинайский мост. Далее ехать по длинной улице Григишкю, вдоль которой есть велодорожка“, - рассказал эксперт.
Пляж в Новой Вильне
„До этого пляжа можно доехать по Пучкоряйской велодорожке, которая идет вдоль улицы С.Баторо. Удобнее всего приехать к этой велодорожке через Паупис, по ул. Сровес, которая ведет к . В Новой Вильне надо найти парк Гяровес, в котором находится пляж“, - сказал Симутис.
По его словам, самые безопасные велодорожки ведут в Жирмунайскому пляжу и к пляжу в парке Вингис: „Эти пляжи находятся в городе, поэтому к ним все время надо ехать по велодорожкам“.
Он заметил, что безопасны и дороги к пляжам в Григишкес, на озерах Бальсис, Салоте, Гилужис и в Новой Вильне.
„Что касается пляжей у озер Бальжис, Тапяляй, а также в Валакампяй и Дварчёнисе, то надо понимать, что ехать туда придется долго, на пути будут улицы с автомобильным движением“, - предупредил эксперт.
Общественный транспорт
По словам Симутиса, на пляжи можно ездить и на общественном транспорте:
„Перед поездкой проверьте маршруты и расписания - в приложениях m.Ticket или Trafi, в Google Maps“.
Он заметил, что туда ведут обычные трассы, специально для обслуживания пляжей маршруты и расписания не корректируют:
„Чаще на пляжи автобусы ездить не будут, будут ездить, как сейчас, только на 36-м маршруте ездят более вместительные автобусы“.