Как удобнее добраться до вильнюсских пляжей пешком, на велосипеде или на общественном транспорте

„До него можно добраться по велодорожке, ведущей через Ерузале и Сантаришкес, далее по ул. Жалюю яжеру до самого озера“, - рассказал эксперт.

По словам Симутиса, запланировать маршрут можно на сайте JUDU. А вот рекомендации эксперта для велосипедистов:

До всех этих пляжей можно добраться на общественном транспорте. Эксперт JUDU Йонас Симутис рассказал о том, как удобнее всего добраться до них, расстояние и маршруты зависят от начальной точки путешествия.

В Вильнюсе, по данным компании Grindа, есть 14 пляжей: у озера Бальсис, в Жирмунай, Валакампяйские 1-ый и 2-ой, на озере Бальжис 1-ый и 2-ой, на озере Тапяляй 1-ый и 2-ой, на озере Салоте, на озере Гилужис, в Григишкес, в Дварчёнисе, в парке Вингис и в Новой Вильне.

Пляж в Жирмунай

„До него добраться просто и безопасно. Можно ехать по велодорожке EuroVelo вдоль реки, по ней можно ехать как со стороны центра, так и из района Балтупяй. Эта дорожка проходит мимо мостов Короля Миндаугаса, Жирмунайского, Шилас и Валакампяйского“, - делится Симутис.

Валакампяйские пляжи

„Как ориентир надо использовать Валакампяйский мост, около которого есть удобный въезд на велосипеде в Валакампяй. Если ехать из центра - через Антакальнис по ул. П.Вилейшё и далее по велодорожке. Из других районов надо найти самый удобный путь до ул. Карейвю, а далее по велодорожке до Валакампяйского моста, оттуда – до пляжей“, - сказал Симутис.

Пляжи на озере Бальжис