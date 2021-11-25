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Внесено следующее предложение: в парламент не могут приходить не только посетители без "паспорта возможностей" или европейского сертификата, но и депутаты.
Как у всех: предлагают не впускать в парламент депутатов без "паспорта возможностей"
© DELFI / Josvydas Elinskas

Такой документ депутатам потребуется и во время контактных встреч с избирателями.

Соответствующие поправки к уставу парламента представил первый заместитель спикера Юргис Разма. Он предлагает регламентировать работу парламента в условиях режима чрезвычайной ситуации.

Если депутат не придет на заседание, поскольку у него нет этих документов, его неявка будет расцениваться как прогул без уважительной причины.

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По словам Размы, сейчас нет особых требований к депутатам, которые приходят на заседания и встречаются с избирателями, несмотря на то, что важно создать безопасные условия. Эту брешь в законе, по мнению Размы, надо упразднить.

"В случае действия режима ЧС на депутатов должны распространяться те же требования, что и на других граждан, а в уставе парламента таких требований нет", – сказал Разма.

11 ноября 2021 г. парламент Литвы дополнил закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний и обязал работников в условиях режима ЧС или карантина по просьбе работодателя предъявлять документ, подтверждающий факт проверки на наличие болезни, из-за которой об-явлен карантин или ЧС, или документ, подтверждающий факт вакцинации или выздоровления.

Напомним, что с 23 августа 2021 года в здание парламента могут приходить только те посетители, у которых есть "паспорт возможностей".

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