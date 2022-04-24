Как сэкономить в условиях высоких цен: советы экономистов

В передаче "Тема на Delfi" эксперты поделились отношением к акциям в магазинах, смысл сравнения цен на горючее, пользу инвестирования и практику использования денег.

Эксперт Института финансов Swedbank Юстина Багданавичюте считает, что инфляция может стать поводом для пересмотра своей финансовой ситуации и привычек.

"Мне кажется, в последнее время мы жили неплохо, доходы росли намного быстрее, чем инфляция и, быть может, мы были несколько расслаблены в обращении с финансами, поэтому сейчас просто важно вернуться к управлению финансами", – сказала эксперт.

По ее мнению, чтобы много не тратить, надо принимать верные решения и иметь финансовые цели.

"Первое, о чем надо позаботиться - это запас в размере 3-6 месячных зарплат, который позволит прожить в случае непредвиденных обстоятельств. Второе - сейчас важно вернуться к отслеживанию расходов, чтобы понимать, куда "уходят" деньги", – сказала Багданавичюте.

Когда есть резерв, можно предпринимать дальнейшие шаги: инвестиции, повышение доходов путем поиска другой работы.

Представитель платформы carVertical Матас Бузялис заметил, что важно купить экономичный автомобиль и менять привычки вождения.

"Не все люди следят за давлением в резине, а это надо делать регулярно, поскольку это влияет на расход топлива и износ шин", – напомнил о еще одном способе экономии Бузялис.

Еще один совет - не возить в машине ненужный груз, ведь многие даже не знают, что у них есть в багажнике. Он напомнил, что на повышение расхода топлива влияет и багажник на крыше, его тоже надо убирать, если им не пользуются.

Другие важные моменты - избегать заторов, планирование поездок. "Водителям надо реже жать на педаль акселератора, чаще использовать инерцию движения машины", – советует представитель carVertical.

Багданавичюте рекомендует не покупать ненужные вещи, все надо планировать - составлять список нужных товаров.

Эксперт Swedbank рекомендует сдержанно относиться к акциям в магазинах.

"Я их оценивать критически, например, акции две вещи по цене одной и т.д поскольку это такой маркетинговый трюк. Признаю, я на него тоже иногда попадаюсь. Но у таких покупок есть другая сторона: особенно если это те товары, которые мы обычно не используем, они так и остаются без дела, оказываются в мусорном ведре", – сказала экономист.

"Если мы говорим о продуктах, то тут лучше смотреть на цену за килограмм, сравнивать с другими. Поскольку иногда товар со скидкой бывает дороже аналогичного без скидки", – сказала Багданавичюте, напомнив, что просто экономии мало.

"Пассивная экономия ничего не дает – эти деньги "съедает инфляция". Если мы позаботились о финансовом резерве, но что касается других денег, их надо "трудоустроить", – советовала экономист.