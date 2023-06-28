Как сейчас себя чувствует попавшая под машину 9-летняя Угне: новая информация

Собранные деньги пойдут на лечение, реабилитацию, лекарства, юристов, если их помощь потребуется, на другие необходимые нужды, писала Виктория.
9-летнюю Угне автомобиль на пешеходном переходе сбил в прошлый четверг. Девочка получила тяжелые травмы, она все еще борется за свою жизнь.
В понедельник в фейсбуке появилась информация о сборе помощи для девочки.
"Мне никогда не приходилось публично обращаться за помощью, но помощь нужна не мне, а моей ученице Угните, ей всего 9 лет. Она переходила через дорогу, когда ее сбил автомобиль. Девочка получила сильную травму головы и другие травмы.
До возвращения в класс ее ждет долгий путь. Она была живой и активной девочкой. Угните из многодетной семьи, в которой родители заботятся о своих детях, но сейчас семье нужна помощь на лечение Угните. Очень прошу всех, у кого есть такая возможность, пожертвовать деньги, помочь", – сказано в фейсбуке.
Деньги можно перевести на счет VšĮ Pirmoji A 2022 LT927189900010700047, указав назначение PARAMA UGNEI.
Виктория сказала Delfi, что это фонд их класса, который сейчас используют для сбора помощи девочке.
Несчастье произошло 22 июня, в 13 ч., когда девочка шла через дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, машина в первой полосе остановилась, чтобы пропустить девочку, а мчавшийся по второй полосе VW Golf сбил ее, пишет Alytaus gidas.
Первым девочке помощь стал оказывать проезжавший мимо сотрудник Дорожной полиции Эрландас Диджюлис. Он реанимировал ее до приезда скорой. Пострадавшую увезли в Каунасскую клинику. Внешних травм на теле девочки не обнаружили, подозревали повреждение внутренних органов. Девочку оперировали и ввели в искусственную кому.