Как сейчас себя чувствует попавшая под машину 9-летняя Угне: новая информация

Собранные деньги пойдут на лечение, реабилитацию, лекарства, юристов, если их помощь потребуется, на другие необходимые нужды, писала Виктория.

9-летнюю Угне автомобиль на пешеходном переходе сбил в прошлый четверг. Девочка получила тяжелые травмы, она все еще борется за свою жизнь.

В понедельник в фейсбуке появилась информация о сборе помощи для девочки.

"Мне никогда не приходилось публично обращаться за помощью, но помощь нужна не мне, а моей ученице Угните, ей всего 9 лет. Она переходила через дорогу, когда ее сбил автомобиль. Девочка получила сильную травму головы и другие травмы.

До возвращения в класс ее ждет долгий путь. Она была живой и активной девочкой. Угните из многодетной семьи, в которой родители заботятся о своих детях, но сейчас семье нужна помощь на лечение Угните. Очень прошу всех, у кого есть такая возможность, пожертвовать деньги, помочь", – сказано в фейсбуке.

Деньги можно перевести на счет VšĮ Pirmoji A 2022 LT927189900010700047, указав назначение PARAMA UGNEI.