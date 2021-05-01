Как работает виртуальный патруль в Литве: pреступление и наказание за дезинформацию

6 апреля 2021 года в Литве начали работать трое полицейских, которые будут реагировать на преступления в электронном пространстве.

"Это явные нарушения закона, например, продажа вакцины, что запрещено законом, продажа наркотиков, нецензурная брань, оскорбления в адрес других людей", – сказал генкомиссар Ренатас Пожела.

Перед этом министр юстиции Эвелина Добровольская предложила ввести за разжигание ненависти административную ответственность. Пока закон вернули на доработку.

Лектор Факультета коммуникации Вильнюсского университета Мантас Мартишюс предупредил, что применение Кодекса об административных правонарушения лишает презумпции невиновности.

"Это как с правилами дорожного-движения – если полицейский тебя остановил и сказал, что ты нарушил правила, то это можно опротестовать, но нужны доказательства. Т.е., что это только личное мнение, только в резкой форме, но не было разжигания розни", – сказал он.

Презумпция невиновности

Мартишюс сказал, что свобода слова в Литве очерчена международными документами, ратифицированными парламентом.

"У нас есть Конституция, Уголовный кодекс. У нас есть меры, дающие гарантию, нет нужды в каких-то дополнениях. Я считаю, это большая опасность, ведь в УК есть презумпция невиновности. Если я обвиняю тебя в краже, должен доказать это в суде. Тебе не надо доказывать, что ты не крал", – сказал он.

В случае административного правонарушения действует презумпция виновности. Он привел пример.

"Например, есть Maxima, где продают колбасу и другие товары. Чтобы их не унесли, нанимают охрану, если задерживают вора, тогда вызывают полицию, подозреваемого увозят.

Посмотрите на общественное пространство в интернете. Например, Delfi отвечает за тексты своих авторов, даже за анонимные комментарии. Были даже такие дела, когда выявили нарушителя и его судили за разжигание розни. Вопрос простой, зачем в частном пространстве нужен виртуальный патруль, ведь есть определенные предохранители. Мне это непонятно. Ведь не дежурят полицейские в Maximа чтобы там не украли колбасу, значит не нужны патрульные и в фейсбуке и на сайтах. все есть, уже действует закон", – сказал он.

Власть развращает

Глава программы СМИ и демократии Вильнюсского института политического анализа Донатас Пуслис посоветовал поднимать вопрос свободы слова очень осторожно.

"Это вопрос политической философии, поскольку начинаются нюансы, какую власть мы хотим дать государству. Кто контролирует получившего власть? Чтобы он не злоупотреблял ею, ведь и самая хорошая инициатива иногда выходит боком", – сказал он.

По оценке Пуслиса, эти инициативы напоминают унижение гражданского общества.

"Борьба с дезинформацией и ненавистью находится в руках у общества. Именно общество должно этим заниматься. Просто в окружении людей устанавливаются определенные этические нормы, тогда подобное никто не потерпит", – сказал он. Собеседник отметил, что могут начать с регулирования розни, а потом перейти на другие сферы.

"Мы можем представить себе государство, как добродушную мать, которая будет заботиться, но мы знаем, что она может стать злой мачехой, тираном-няней. Конечно, быть может, кому-то приятно иметь незрелое обществом которое можно постоянно воспитывать. Указывать, куда можно идти, куда нет, что покупать, чего не покупать. Что говорить, чего не говорить", – сказал Пуслис.

Он напомнил, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

Нужно доверие

Пуслис обобщил, что для борьбы с дезинформацией в Литве нужна долгосрочная политика.

"Чтобы не скинули деньги на какой-то один проектный конкурс, одни просят, другие просят, используем связи с общественностью, закажем статьи в региональных СМИ и т.д. Быть может, все так, но вопрос, исследует ли кто-то влияние, результат. Такие действия с наскока больше используют для оправдания заказчика, вот он что-то делает, а не для реального воздействия. Для реального воздействия нужны долгоиграющие стратегии, инструменты, которые позволят измерить влияние, например, соцопросов", – сказал он.

Пуслис заметил, что распространителям дезинформации обычно достаточно занять позицию посредника.

"Как пишут Кейтлин О'Коннор и Джеймс Оуэн Уэзеролл в книге The Misinformation Age, распространителям дезинформации достаточно занять позицию посредника между научным знанием и тем, как оно достигает аудитории. Рогда они могут искажать информацию, прибавлять всякие глупости и т.п.", – сказал он.

Пуслис подчеркнул, что для достижения труднодоступной аудитории надо завязать с ней контакт, основанный на доверии.

"Иногда этой связи нет, тогда ничего не добьешься. Поэтому важно добраться до местных лидеров, в результате работы с которыми можно надеяться на то, что они окажут необходимое воздействие", – сказал он.