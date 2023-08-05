Как провести настоящее литовское лето: здесь не будет скучно даже в дождь

В экспозициях и мастерских, находящихся в более чем 30 исторических усадебных постройках, можно укрыться от капризной погоды и в то же время испытать настоящие удовольствия усадебной жизни.
Почувствуйте удовольствие от игры
В пакруойское поместье находится единственный в странах Балтии зал первого в мире периода "сухого закона" и легендарных автоматов для игры в пинбол. Здесь собрана коллекция всевозможных старинных игровых автоматов со всего мира — некоторые из них крайне редки, а некоторые даже отмечены клеймом N-18. И стар, и млад могут ознакомиться с первыми механическими и полумеханическими игровыми автоматами, протестировать их и изучить принципы работы. И есть в усадьбе эксклюзивное место, находящееся на чердаке, предназначенное только для глаз взрослых - Cabinet de secret.
Особняк полон эксклюзивных коллекций и тайн
По прибытии в усадьбу обязательно нужно посетить исторический дворец усадьбы. В нем эксклюзивные экспозиции с уникальными экспонатами со всего мира. В кабинете врача можно увидеть коллекцию медицинских инструментов, приспособлений доктора, работавшего более 100 лет назад, иллюстрирующую специфику этой профессии и методов лечения. В комнате часов находится коллекция старинных часов, от настенных до карманных. Одно из самых интересных мест усадебного дворца, известное только немногим, — чердак дворца. Здесь создан Cabinet de secret только для взрослых, где за закрытыми дверями удивляют тайны усадеб, искусства, а также эксклюзивные игровые автоматы N-18.
Откройте чудеса техники
Усадебная мастерская — место, где можно провести не один час. Большая коллекция старинных сельскохозяйственных агрегатов, приспособлений, моторов и тракторов, собранная в одном месте, лишь приглашает изучить ее поближе, а самое приятное, что многие из старинных приспособлений можно попробовать своими руками и понять принцип работы, например, как проходит помол муки.
Примерьте придворный наряд
В усадьбе, где каждый день среди миллионов летних фестивальных цветов оживает XIX век, существует реальная возможность путешествию во времени. Одним из таких мест является усадебная швейная мастерская, где рождается воссозданная до мельчайших деталей усадебная одежда. Элегантные костюмы можно не только потрогать руками – у посетителей фестиваля есть уникальная возможность облачиться в старинную одежду и сделать фотосессию на фоне романтических летних цветов, усадебных дворцов или вековых деревьев усадебного парка, сообщается в пресс-релизе.
Не пропустите удивительные истории
Всех, кого привлекают тайны и причуды, обязательно нужно посетить Паноптикум, комнату необычных вещей, где собрана коллекция экспонатов со всей Европы. Это неожиданная и даже несколько жуткая сторона придворной жизни, обнажающая темную сторону дворян. Здесь также оборудован салон "Фортуна", где у гостей поместья Пакруойис есть возможность увидеть свою судьбу. А для посетителей с крепкими нервами этим летом открыла свои двери комната Postmortem, знакомящая с древними погребальными обычаями.
Согрейте душу десертами и музыкой
Посетив усадебных ремесленников – парфюмера, пчеловода, гончара – можно расслабиться и насладиться согревающими напитками и десертами в уютной усадебной аптеке. Согласно историческим данным, в XIX веке в усадьбе была открыта аптека, а сегодня она возрождена в ином качестве. Возможно, вы не найдете там лекарств, но здесь всегда можно присесть и отдохнуть за чашечкой кофе или чая. Еще более интересный артефакт рядом с Аптекой, в Белом зале, где можно увидеть редко встречающийся инструмент - пианолу - играющее без участия человека пианино. Познавая экспонаты усадьбы, не стоит забывать, что по мере улучшения погоды развлечения проходят под открытым небом – миллионы цветов и весь день увлекательная театрально-цирковая программа "Цветы, искусство и любовь" для всей семьи.