Как провести настоящее литовское лето: здесь не будет скучно даже в дождь

Посетив усадебных ремесленников – парфюмера, пчеловода, гончара – можно расслабиться и насладиться согревающими напитками и десертами в уютной усадебной аптеке. Согласно историческим данным, в XIX веке в усадьбе была открыта аптека, а сегодня она возрождена в ином качестве. Возможно, вы не найдете там лекарств, но здесь всегда можно присесть и отдохнуть за чашечкой кофе или чая. Еще более интересный артефакт рядом с Аптекой, в Белом зале, где можно увидеть редко встречающийся инструмент - пианолу - играющее без участия человека пианино. Познавая экспонаты усадьбы, не стоит забывать, что по мере улучшения погоды развлечения проходят под открытым небом – миллионы цветов и весь день увлекательная театрально-цирковая программа "Цветы, искусство и любовь" для всей семьи.