Как проходят обмены военнопленными между Россией и Украиной и чем они уникальны?

К такому договору по обмене украинских солдат (офицеров "Азова" (Нацгвардия) и ВСУ) приложили руку Турция, Саудовская Аравия, международные институты, в том числе ООН.

В дальнейшем принимали участие и другие игроки. Так глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов встречался с Папой Римский и передавал ему списки по обмену.

Официально в начале марта 2022 года был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными. Для этого были выписаны соответствующие решения правительства. Поначалу новую структуру возглавила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

При этом в первый месяц войны уже проводились так называемые "полевые обмены", о чем Delfi рассказывали участники событий. Происходило такое на линии фронта, когда российские войска находились в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Механизм такого обмена был прост – украинские спецподразделения перехватывали радиоэфир россиян, а иногда выходили с предложением по проведению обмена или возвращения тел. Порой для этого использовались телефоны пленных. Также бывало помогали гражданские или волонтёры, которые общались с той стороной, и россияне предлагали подобным обмен.

Такое происходило в Буче, Ирпене, селе Мощун. Проблема была в том, что подобного рода обмены не были систематизированы и довольно опасны, потому что в любой момент могла сложиться непредвиденная ситуация и нужно было применять оружие.

Поэтому первый официальный обмен благодаря вышеупомянутому Координационному штабу состоялся 17 марта 2022 года. Тогда на запорожском направлении вернули одного бойца, затем 24 марта возращено 29 солдат, а 1 апреля - 86 человек.

До этого периода ГУР только консультировал и помогал этому процессу, а затем стал напрямую координировать, принимать ещё большее участие. Первый обмен состоявшейся благодаря украинской разведке в рамках обновлённого Координационного штаба по обращению с военнопленными, который известен в СМИ, произошёл 13 апреля. Тогда из плена вернули двух лётчиков.

При этом в ГУР рассказывают, что на этом обмене присутствовала жена главного украинского разведчика Кирилла Буданова Марианна. Она попала на процедуру обмена из-за стечения обстоятельств. Так Буданов в своих интервью неоднократно заявлял, что с первых дней войны его жена неразлучно находилась рядом с ним. И второй важный момент – командир ГУРа часто лично участвовал в военных операциях, скажем, при освобождении в Харьковской области города Русская Лозовая командир Буданов сам непосредственно принимал участие.

Поэтому Буданов также захотел лично присутствовать при передаче военнопленных, таким образом поддержав своих подчинённых при первом обмене такого формата. Замначальника ГУР Дмитрий Усов вспоминает, что на день, когда должен был произойти обмен, были назначены важные мероприятия, и Буданов не смог поехать.

"Тогда его жена Марианна Александровна Буданова заявила, что раз принято такое решение, что в группе должна присутствовать фамилия Буданов, то поедет она. Помню, когда я узнал, что командир не едет, то выдохнул, а когда стало понятно, что на обмене будет его жена, то понятно, насколько была высока ответственность. Но ее присутствие помогало нам. Обмен прошёл хорошо, а вот россияне не догадывались, что тогда с нами находилась жена Буданова", – говорит Усов.

Затем последовали договорённости по "Азовстали", в котором также принимал участие Буданов. Так он рассказывает, что первоначально россияне хотели, чтобы украинские защитники сдались в плен в унизительной форме, но их удалось переубедить. К примеру, помимо того, что удалось спасти жизни украинских солдат, те ещё вынести с собой боевое знамя, что для военных очень символично.

"Когда я был там, на "Азовстале", и видел наших ребят, то был вынужден надевать очки, чтобы, скажу откровенно, никто не видел моих слёз", – вспоминает Усов.

Обмен прошёл удачно и уже 31 мая 2022 года во главе Координационного штаба по обращению с военнопленными стал Кирилл Буданов, а Усов - секретарём штаба.

Последний говорит, что работа построена таким образом, что в деятельность Координационного штаба вовлечены почти все госструктуры. Он поясняет, что зачастую при общении с журналистами их интересует, каким образом происходит налаживание контакта с россиянами, как формируются списки, как происходят обмены. Усов говорит, что публично такую информацию не распространяют, но вот родственникам военнопленных он поясняет, каков механизм обмена.

На данный момент количество обменов между Украиной и Россией уже достигает 50, а всего удалось вернуть более 2200 тысячи человек. При этом Усов поясняет, что командир ГУРа Буданов находится в постоянном контакте по теме обменов с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Бывают довольно уникальные операции. Когда россияне захватили две атомные станции (Чернобыльскую в начале войны) и Запорожскую, бойцы Национальной гвардии, которые охраняли эти станции, попали в плен. Но согласно нормам и конвенциям, их должны были вернуть без всяких условий. Однако россияне не собирались соблюдать конвенции международного права.

Поэтому ГУР обратился в МАГАТЭ с просьбой помочь и вернуть украинцев из плена. Согласно сообщению спикера Нацгвардии Руслана Музычука удалось вернуть 47 человек, а ещё 130 бойцов остаются в плену. В целом из российского плена с момента полномасштабного вторжения страны-агрессора России удалось освободить 428 нацгвардейцев.

Также Буданов разговаривал с Папой Римским, который до того никогда не встречался с предстателями разведки. В ГУР не стали раскрывать секреты встречи и итоговый результат, заявив только, что "кое-то все-таки сработало".

При этом тот же Усов говорит, что ещё ни один обмен не прошёл безупречно. Постоянно возникают какие-либо проблемы, к примеру, переносятся сроки по дате обмена.

"Но уникальность нашей ситуации в том, что обмены происходят ещё до окончания войны. Мы каждый день вкладываемся в процесс возращения украинцев и опыта в этой сфере уже так много, что можно писать учебник", – говорит Усов.