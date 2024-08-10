Как приобрести билеты на поезд: удобно и жителям маленьких городов, и туристам

Весной 2024 года компания LTG Link расширила сеть продажи билетов: билеты сейчас продают все терминалы Perlаs. Здесь можно купить билеты за наличные без дополнительной платы за услугу. На вильнюсском железнодорожном вокзале есть целых два таких терминала.
В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй будут работать информационные центры, в которых можно получить всю информацию о продаже билетов и маршрутах.
С начала года компания подписала договор с Distribusion Technologies GmbH, поэтому появилась возможность купить билеты через платформу Google Maps.
В начале лета 33 автомата по продаже билетов были установлены на 23 вокзалах, в том числе на 9 вокзалах, где до сих пор билеты не продавали. Около всех автоматов по продаже билетов все время дежурят консультанты LTG Link. Они будут дежурить столько, сколько требуется жителям, чтобы привыкнуть к новшеству.
За наличные и с помощью карты можно купить билеты в самих поездах. Дополнительную плату за эту услуги не берут на тех станциях, где не продают билеты. Кроме того, дополнительно за билет в поезде не платят пенсионеры и люди из социально уязвимых групп.
На данный момент, 60% пассажиров покупают билеты по интернету, этот канал стал привлекательнее, потому что благодаря таким покупкам клиенты получают скидки и узнают актуальную информацию, например, связанную с изменением расписания.
В течение двух месяцев после закрытия касс при покупке билетов у проводников не придется платить налог за билет. После окончания этого периода его не будут платить пенсионеры, школьники, инвалиды, больные онкологическими заболеваниями и др.
Глава LTG Link Кристина Мейде на встрече с организациями, объединяющими пенсионеров, сказала: „Я благодарна организациям, объединяющим сеньоров за встречу, на которой мы поделились идеями, как сделать переход наиболее гармоничным. Мы хотим гарантировать – если увидим, что будут пассажиры, у которых новый порядок вызовет трудности, будем искать дополнительные решения, чтобы удобно было всем”.