Как по заказу: погода в выходные - идеальная для природы

Более серьезных осадков у нас пока не ожидается, разве что местами, в основном в южных районах, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый восточный, северо-восточный ветер. Практически повсеместно температура повысится до 20-24 градусов тепла. Чуть прохладнее будет только вблизи больших водоемов.
В воскресенье атмосферное давление немного понизится, поэтому силы антициклона ослабнут. Облаков будет еще больше, но сильного дождя быть не должно. Ночью ветер восточного направления полностью утихнет, а днем достигнет скорости 5-10 м/с. Ночью температура составит 6-11 градусов, днем - 20-25 градусов.
Погода изменится в первые дни новой недели. Уже в понедельник во многих местах пойдет дождь. Ветер средней силы не изменит направления и будет дуть с востока, юго-востока. Ночью температура может снизиться до 7-12 градусов, днем вернется к 20-25 градусам.
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