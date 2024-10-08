Как один человек целый город сохранил: Моисей Ботвиник – фотограф межвоенного Зарасай

В 1955 году Ботвинику разрешили вернуться на родину. Он с семьей приехал в Зарасай и занялся тем, что умел в жизни лучше всего – стал работать в фотоателье. Через суд ему удалось вернуть свой дом. К сожалению, война стала не только причиной, по которой распался брак Ботвиника. Во время Холокоста погибли почти все его родные, кроме брата (до 1980 г. жил в Вильнюсе, затем эмигрировал в Израиль) и сестры, которая еще в 1934 году уехала в Америку.



Жена Ботвиника Галина в Зарасай работала школьным библиотекарем, а дочь посещала литовскую школу.