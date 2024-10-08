Как один человек целый город сохранил: Моисей Ботвиник – фотограф межвоенного Зарасай

Зарасай в то время был штетлом, то есть местечком, в котором преобладало еврейское население.
После образования независимого государства Зарасай был отделен от бывших населенных пунктов своего округа: восточные территории перешли к Польше, а на севере появилась граница с молодой Латвийской Республикой. Город пострадал в экономическом плане после того, как был отсоединен от железной дороги, которая оказалась на территории Польши. В результате такой изоляции в городе сократилось число жителей, уехало и немало евреев.
До 1940 г. евреи в Зарасай жили в основном в частных домах на главных улицах города. Они занимались торговлей, держали рестораны, заправочную станцию, занимались ремеслом – в городе были евреи сапожники, кузнецы, портные, плотники. Большая часть пожарной бригады в Эжеренай также состояла из евреев. В городе были две синагоги и хедер.
“Притяжение Литвы“ — это серия публикаций о политиках, дипломатах, ученых, поэтах и людях других профессий и занятий, чьи имена звучат не всегда по-литовски, но их наследие стало неотъемлемой частью Литвы.
Ботвиники приехали в Зарасай уже после того, как Литва объявила о независимости. Молодая семья обосновалась у родителей жены Зельды-Леи, на нынешней улице Кауно, недалеко от еврейского кладбища. Вскоре молодой фотограф Мосей Ботвиник стал активным членом местной еврейской общины и жителем городка, сыгравшим немаловажную роль в его истории.
Моисей Ботвинник родился 4 июня 1901 года в Каунасе, в семье Йоселя и Нехамы Ботвиников. В родном городе он получил сначала специальность столяра, затем водопроводчика, а потом освоил профессию фотографа.
Ботвиник был патриотом своей страны – объявившей в 1918 году независимость Литвы. В 1919-1920 гг он отстаивал право страны на независимость в сражениях Литовской армии с красноармейцами. В 1930 году Ботвиник за участие в боях за независимость Литвы был награжден медалью „По случаю 10-летия создания Литовской армии“.
Со своей будущей женой он познакомился в Каунасе. В 1922 году семья переехала в Зарасай (по данным Литовского центрального архива, 23 сентября 1922 года в Зарасай он подал заявление на получение паспорта).
Ботвиник стал активным общественным деятелем городка. Был основателем и председателем союза „Евреи за свободу Литвы“, членом литовского Союза стрелков. Однако больше всего он прославился, когда открыл в городе первое профессиональное фотоателье. Интересно, что его фотоателье предоставляло и достаточно необычные услуги. Ботвиник тесно сотрудничал с полицией и делал для нее копии документов, а иногда фотографировал и преступников, чтобы полицейские могли присовокупить к делу их фотографии.
Первое фотоателье Ботвиника появилось в доме брата Зельды на нынешней площади Селю (недалеко от здания прокуратуры).
Позже молодая семья построила дом на нынешней улице Байору, 4. Там Ботвиник открыл новое фотоателье, а в прежнем помещении примерно с 1928 года держал магазин, в котором продавал первые радиоприемники.
Ботвиник был главным фотографом Эжеренай, как тогда называли Зарасай. Все, кто интересуется историей этого края, запечатленной на старых фотографиях, наверняка, видели на них имя Моисея Ботвиника. В числе его наследия есть и документальные фотографии города, соседних деревень, кадры из жизни людей в городе. Фотографии Ботвиника имеют большую историческую ценность, поскольку на них сохранились виды довоенного города.
Были и другие фотографы, которые фотографировали Зарасай в то время, но, к сожалению их работ было немного или же они не сохранились.
В семье Ботвиников в Эжеренай родились две дочери – Нехама и Бела.
Ботвиникам удалось избежать Холокоста. Однако семью не обошла стороной трагедия оккупации – 4 июня 1941 года, еще до прихода немцев, за активную общественную деятельность и борьбу за независимость Литвы семью сослали в Сибирь. Имущество Ботвиников национализировали.
Прогуляемся к дому, где жил М. Ботвиник с Виталиюсом Щербаковасом. Житель литовского города Зарасай, специалист по информационным технологиям В. Щербаковас с 2015 года на общественных началах собирает информацию о евреях Зарасайского края и делится ею с читателями в Интернете.
Семью разлучили. Моисей Ботвиник 6 лет провел в лагерном поселке Решоты (Красноярский край), затем его перевезли в Дзержинский район того же края.
Его жену и дочерей сослали в село Поротниково Бакчарского района Томской области. В 1947 году дочь Ботвиника Нехама бежала к своей тете в Ростов-на-Дону, где благодаря добрым людям получила новые документы на имя Надежды Шмидт из Зарасай. Позже там же вышла замуж и стала Надеждой Фирман. Вторая дочь Ботвиника тоже в 1947 году бежала из ссылки, вернулась в Зарасай, но, поскольку ею заинтересовалась местная милиция, вскоре вернулась в Россию, где вышла замуж (стала Калачёвой) и жила в Великих Луках.
Сам Ботвиник в ссылке встретил молодую русскую женщину Галину. Он развелся с Зельдой и женился на новой возлюбленной. У Моисея и Галины родилась дочь София.
В 1955 году Ботвинику разрешили вернуться на родину. Он с семьей приехал в Зарасай и занялся тем, что умел в жизни лучше всего – стал работать в фотоателье. Через суд ему удалось вернуть свой дом. К сожалению, война стала не только причиной, по которой распался брак Ботвиника. Во время Холокоста погибли почти все его родные, кроме брата (до 1980 г. жил в Вильнюсе, затем эмигрировал в Израиль) и сестры, которая еще в 1934 году уехала в Америку.
Жена Ботвиника Галина в Зарасай работала школьным библиотекарем, а дочь посещала литовскую школу.
Ботвиник в общей сложности провел в Зарасай 38 лет своей жизни. В 1972 году, когда дочери Ботвиника Софии было 16 лет, семья эмигрировала в Израиль. По свидетельствам очевидцев, Моисей очень тяжело переживал отъезд из Литвы и на границе в Бресте горько плакал, чем очень удивил пограничников. Фотографии и негативы перед отъездом он раздал знакомым и соседям, немало их осталось на чердаке дома, однако сохранились далеко не все.
Ботвиник умер в Израиле в 1984 году. Его дочь София окончила школу в Израиле, служила в Израильской армии. Затем она поехала учиться в Италию, где встретила своего будущего мужа и уехала жить к нему на родину в Германию
5 июня 2023 года в Зарасай, на берегу озера Зарасас, был открыт памятник Моисею Ботвинику, который оставил яркий след в истории города, обогатив ее своими историческими фотографиями. Если сосканировать QR-код на скульптуре, можно посмотреть фотографии этого талантливого зарасайского художника. Скульптура была создана так, что можно сфотографироваться на фоне живописного города, если вложить смартфон в поднятую руку Ботвиника. Автор скульптуры – Мартинас Гаубас. К сожалению, в течение года неизвестные вандалы дважды сбивали или отламывали пальцы скульптуры. Найти злоумышленников полиции пока не удалось. Не помогла и установленная рядом камера.
В отреставрированном историческом здании в центре Зарасай действует новое отделение городского Краеведческого музея. Одна из экспозиций музея посвящена истории евреев Зарасай и известным литвакам города. В числе людей, о жизни которых рассказано в музее – Ботвиник. Здесь же представлены и фотографии как самого Моисея и членов его семьи, так и сделанные им снимки города и его жителей.
Ботвиник очень любил Зарасай. Радует, что город не забыл о нем, он жив в сердцах жителей Зарасай, в их памяти. Удивительный факт – на церемонию открытия скульптуры пришла одна жительница городка, которая принесла фотографии, сделанные Ботвиником в 1968 году!