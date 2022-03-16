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Горсовет Клайпеды и Дирекция порта концептуально одобрили решение о переименовании терминала круизных судов — одного из самых популярных общественных пространств портового города — в Одесскую площадь.
Šv. Pauliaus katedra
Šv. Pauliaus katedra
© Shutterstock

Одесса — город-побратим Клайпеды. У морских столиц Литвы и Украины давние партнерские связи. В частности, 10 марта горсовет принял решение выделить одесскому подразделению Красного Креста 150 тыс. евро.

Инициатива о переименовании круизного терминала принадлежит мэру Витаутасу Грубляускасу — большому поклоннику и другу одесситов.

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Одесса ждет десанта и штурма

В самой Одессе между тем положение сложное. Город готовится к обороне. 11 марта мэр города Геннадий Труханов заявил, что войска Российской Федерации планируют окружить и отрезать Одессу со стороны Вознесенска, непризнанного Приднестровья и Черного моря.

— По информации, которой мы сегодня обладаем, корабли (России – Прим.), которые были недалеко от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Таким образом, мы предполагаем, что в планах агрессора – взять наш город через Вознесенск и Приднестровье. Таким образом, город окажется отрезанным и в окружении, — сообщил Труханов на брифинге для иностранных СМИ в Центре информационной обороны Одессы.

Он также предположил, что военно-десантные корабли РФ окружат город со стороны моря.

По словам Труханова, Одесса готовится к возможному вторжению, в настоящее время формируются стратегические запасы продовольствия, лекарств и продуктов питания длительного хранения.

– Одесса — очень гостеприимный город, но мы не любим незваных гостей и не любим вооруженных людей <…>. Мы рады встретить безоружных и дружелюбных людей. Мы готовы защищать Одессу. Мы не позволим никому нас захватывать! — говорит мэр. — Мы не звали сюда вооруженные силы РФ и не ждали их. Мы расцениваем это как вероломное нападение на наш город. Мы будем защищать наш город, оборонять его на каждом квартале и бороться за каждый дом!

Мэр города Одессы

В начале марта обстановку в городе, готовящемуся к возможному штурму, подробно описала спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко. Она же, в частности, взяла интервью у Труханова.

— Я каждые пять лет перед выборами то сепаратист, то бандеровец, то непонятно кто, — говорит ей одесский градоначальник.

С момента введения военного положения город перешел под управление военных. Мэр с командой переехал в бывший партийный офис — но и здесь практически не бывает, ездит по городу.

— Мародерства нет. Дай бог, чтобы так оно и продолжалось. Вы знаете, у нас вообще, как оказалось, при всей истории нашего города, про который ярлыки «в Одессе крадут, бандитский город», — враки.

Бомбоубежищ у нас 353. Из них 85 в коммунальной собственности, то есть мои, за которые я несу ответственность. Вот все 85 бомбоубежищ я привел в 2014–15 годах в порядок. Единственное, чего не смог сделать, — систему вентиляции. Там стоят большие фильтры производства еще Советского Союза. Я еще в 2014-м писал письма премьер-министру и говорил: «Понимаете, это фикция, люди там не высидят, поменяйте, пожалуйста, фильтры в бомбоубежищах». Сегодня 22-й год — ничего не сделано, — сетует Труханов.

«Буду ходить на 9 мая»

– Я стою на принципах и буду на них стоять, что я буду ходить 9 мая, что я хожу в церковь Московского патриархата. Но я не собираюсь менять свою церковь, в которую я хожу, и отца, у которого я исповедуюсь, потому что это кому-то не нравится. Я же вижу, что он добросовестно служит Богу и своему делу. И они начинают напоминать, что я не так сказал. Это было в 2015 году, я шел на Аллею Славы 9 мая, у меня была надета георгиевская ленточка. Ко мне подбежали, начали спрашивать. Я говорю им, что для меня георгиевская ленточка — не какой-то там враг, это воинская доблесть, слава. В любой стране гордятся своими солдатами, — убежден Геннадий Труханов.

— От меня сейчас требуют, чтоб я на камеру сказал: «Русский корабль, иди <…>». Но я в принципе таких слов не говорю. Предложат сдать город? Нужно еще спросить мнение жителей города. Мы город сдать не согласимся. Во-первых, я уверен в уровне наших вооруженных сил, что они не сдадут город. Ну и жители города — тоже. Знаете, это просто какой-то звездец, не знаю, какое еще слово… чтобы русские люди, русская армия <…> Одессу. Этого никто не мог себе представить, даже в теории.

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