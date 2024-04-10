Как обстоят дела с корью в Вильнюсе – есть ли угроза новой вспышки?

По данным на 2010-2023 гг, в Литве от кори прививают все меньше детей. В 2023 г. показатель составлял всего 85,72%, это значит, что в Литве есть риск распространения кори. Коллективный иммунитет от кори действен только тогда, когда привиты не меньше 95% жителей. Достаточное количество привитых жителей помогает спасти от заболевания корью малышей до 15 месяцев, для которых эта болезнь особенно опасна и тех, кто в силу проблем с иммунитетом не может быть привит по медицинским показаниям.