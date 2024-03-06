Как обстоят дела на границе после закрытия еще двух контрольно-пропускных пунктов

 
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Lavoriškių pasienio kontrolės punktas
Lavoriškių pasienio kontrolės punktas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

С марта на границе Литвы и Беларуси осталось лишь два действующих контрольно-пропускных пункта – в Медининкай и Шальчининкай. Там образовались очереди не только тягачей, но и легковых автомобилей. Водители легковушек жалуются, что стоят на границе не часами, а сутками.

Журналисты телевидения LNK посетили КПП и пообщались со стоящими на границе водителями.

"Стоим вторые сутки. Бывало, что ездили через другие КПП, но сейчас еще два закрыли, придется ездить здесь. Очень медленно очередь идет, я не знаю, почему так медленно работают", – сказал LNK один водитель.

Водители легковушек говорят, что приходится стоят на границе и ночью.

"Ждем уже 19 часов. Часто приходится ездить, но раньше ездили через другой КПП. Через этот едем в первый раз, долго стояли и с беларусской стороны. Раньше на других КПП стояли 4–5 часов. А тут, чтобы попасть в Литву простояли 15–16 ч.", – сказал водитель.

Он сказал, что приезжал в Литву по работе – надо было подписать документы, на это ушло больше суток.

О ситуации на границе журналистам рассказал глава Падварёнской заставы Сигитас Волайнис.

"Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть два КПП: Лаворишкес и Райгардас. Часть потока из Лаворишкес сместилась в Медининкай. Мы видим, что поток вырос. В течение нескольких дней поток людей вырос на 10%. Количество транспортных средств увеличилось на 30–40%", – сказал Волайнис.

По его словам, время ожидания грузовых транспортных средств составляет 1-1,5 суток, а легковых автомобилей - 4–5 ч.

"Видите, стоит очередь из 100 легковых машин из Литвы", – сказал Волайнис.

Он сказал, что через Медининкай едут в основном граждане Беларуси.

"И всего 9% потока - граждане Литвы. <...> Мы общаемся с людьми, слышим, что большинство едет навестить родственников, на кладбище или же у них там есть недвижимость. Лишь небольшая часть едет за более дешевыми товарами", – сказал собеседник.

По словам Волайниса, из-за увеличения потока с нагрузкой не справляется беларусская сторона.

"Наши мощности позволяют пропустить больше автомобилей. Беларусская сторона пока не приспособилась", – заметил он.

Волайнис прогнозировал, что летом во время отпусков поток должен быть больше.

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