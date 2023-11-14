Как начисляют пенсии в разных странах и в Литве

При расчетах выплат в Беларуси используется такое понятие, как минимальная пенсия. Она назначается по возрасту тем, кто не имеет достаточного трудового стажа, и в 2023 году составляет 91,1 рубля (около $ 28). Если трудового и страхового стажа достаточно, то к минимальной пенсии прибавляется 20% среднего заработка по стране. Таким образом, при достаточном трудовом и страховом стаже минимальная пенсия в Беларуси (данные за октябрь 2023 года) составляет 379,96 рубля ($ 115,5). При отсутствии необходимого страхового стажа женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет имеют право на социальную пенсию, размер с 1 августа 2023 года увеличен до 182,2 рубля (около $ 55).

Литва: базовая пенсия начисляется при 15-летнем трудовом стаже



Для мужчин выход на пенсию в 2023 году возможен по достижении 64 лет и 8 месяцев, для женщин — 64 лет. Планируется, что к 2026 году пенсионный возраст станет одинаковым для всех и составит 65 лет. При этом рассчитывать на досрочную пенсию могут все граждане Литвы при наличии страхового стажа не менее 33 лет, если до достижения пенсионного возраста осталось не более 5 лет. На дополнительные выплаты могут претендовать вдовы и вдовцы по достижении пенсионного возраста вне зависимости от того, когда умерли их супруги. Базовая выплата без индексации и надбавок в этом случае составляет 34,89 евро в месяц по состоянию на 2023 год.

Минимальный трудовой стаж для получения пенсии в Литве — 15 лет. При этом не обязательно иметь отчисления в государственный пенсионный фонд Sodra за весь период (например, трудовой стаж был получен в СССР или за рубежом). При наличии минимального стажа каждый гражданин страны может рассчитывать на базовую пенсию, которая в 2023 году составляет 246,21 евро. Чем больше стаж, тем выше надбавка. Размер пенсии также зависит и от объема отчислений в государственный пенсионный фонд. В 2023 году средний размер пенсии в Литве составляет 575 евро.

