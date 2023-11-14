Как начисляют пенсии в разных странах и в Литве

Россия: два вида пенсий по возрасту и возможность «докупить» страховой стаж
Согласно действующему законодательству, россияне могут рассчитывать на получение одного из двух видов пенсий по возрасту — страховой либо социальной. В первом случае по достижении определенного возраста (в 2023 году он составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин) и при наличии страхового стажа не менее 14 лет назначается страховая пенсия. При этом в страховой стаж включаются период срочной службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Размеры страховой пенсии зависят не только от страхового, но и от общего трудового стажа, а также от объема отчислений в социальный фонд (СРФ). По данным на 1 июля, средняя страховая пенсия в России составляет 19 476 рублей (около $ 200).
Если страхового стажа недостаточно, то через 5 лет после достижения пенсионного возраста может быть назначена социальная пенсия. По данным на 1 апреля 2023 года, ее размер составляет 7153,33 рубля ($ 74). Но есть один нюанс: если после ее оформления соискатель официально трудоустраивается, выплаты социальной пенсии прекращаются.
При этом у россиян есть возможность «докупить» недостающий страховой стаж, сделав отчисления в СРФ в добровольном порядке. В 2023 году минимальный размер таких отчислений за 12 месяцев составляет 42 878,88 рубля ($ 442).
Казахстан: пенсию платят даже тем, кто никогда не работал
Согласно глобальному пенсионному индексу Mercer, Казахстан входит в ТОП-20 стран с наиболее привлекательной системой пенсионного обеспечения. Она имеет три уровня, два из которых являются обязательными, один — добровольным.
Первый уровень — это государственная базовая пенсия, которая начисляется всем без исключения гражданам страны по достижении 60 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Можно вообще не иметь трудового стажа и получать гарантированные государством выплаты, которые в 2023 году составляют 60% прожиточного минимума (24 341 тенге, или около $ 51). Если пенсионер имеет трудовой стаж свыше 10 лет, то за каждый отработанный год ему начисляется 2% к минимальной базовой пенсии. Таким образом, при общем трудовом стаже в 30 лет размер базовой государственной пенсии составляет размер одного прожиточного минимума, или около $ 85.
Помимо государственной базовой пенсии, граждане Казахстана получают так называемую солидарную пенсию. В 2023 году она начисляется тем, кто по состоянию на 1 января 1998 года имеет трудовой стаж не менее 6 лет и страховой стаж не менее 3 лет. В большинстве случаев размер солидарной пенсии превышает государственную базовую пенсию. С учетом двух этих обязательных выплат средний уровень пенсий в Казахстане по состоянию на 1 апреля 2023 года составляет 120 798 тенге (примерно $ 252).
Также любой гражданин Казахстана может заключить договор с пенсионным фондом о дополнительном добровольном отчислении взносов. Но обычно эту миссию берет на себя работодатель, благодаря чему сотрудник по достижении пенсионного возраста может рассчитывать на прибавку в размере $ 100−300 ежемесячно.
Италия: 20 лет страхового стажа и возможность получать пенсию за покойных супругов
Италия входит в число лидеров европейских стран по количеству пенсионеров, которые составляют примерно 27% населения (16,1 млн). Женщины здесь имеют право на пенсионное обеспечение с 60 лет, а мужчины — с 65 лет. При этом минимальный размер пенсии в 2023 году заложен в бюджете на уровне 563,74 евро (люди старше 75 лет получают не менее 572,2 евро).
Трудовая пенсия начисляется, если страховой стаж (подразумевается, что в этот период уплачивались отчисления в пенсионный фонд) составляет не менее 20 лет. Если мужчина или женщина недобирают страховой стаж, то с 67 лет они имеют право на социальную пенсию, размер которой в 2023 году составляет 503 евро. Страховой стаж для начисления пенсии может быть снижен до 5 лет, если человек имеет проблемы со здоровьем и не может работать. Средняя пенсия в Италии в 2023 году составляет 1150 евро.
Размер пенсии в Италии напрямую зависит от суммы отчислений в государственный пенсионный фонд INPS. При этом в итальянской пенсионной системе с 80-х годов прошлого века официально закреплено такое понятие, как вдовство. Если один из супругов умирает, то второй получает 80% его пенсии до конца жизни. Также каждый гражданин страны вправе на добровольной основе помимо INPS вносить деньги в негосударственные пенсионные фонды. Но в этом случае после смерти одного из супругов его вдова или вдовец через такие фонды ничего не получают.
Великобритания: три типа пенсий и подоходный налог
Гражданам этой страны предлагается гибкая система пенсионного обеспечения, и каждый выбирает для себя наиболее подходящий вариант. Государственная пенсия предусмотрена для мужчин и женщин, которые достигли 66 лет и имеют страховой стаж не менее 10 лет при условии, что взносы уплачивались через систему Национального страхования (NI). Обычно этот вариант выбирают госслужащие, средняя пенсия у которых в 2023 году составляет 203,85 фунта в неделю (примерно $ 990 в месяц).
Сотрудники частных компаний оформляют так называемые пенсии на рабочем месте через своего работодателя. Условия в каждом случае будут индивидуальными и зависят от того, что прописывается в контракте. Отчисления в фонды, создаваемые на рабочих местах, формируются из начисленной заработной платы сотрудникам, которые достигли 22 лет и выходят на пенсию в 66 лет. При этом суммарный годовой доход будущего пенсионера должен составлять не менее 10 тысяч фунтов. В большинстве случаев оговаривается возможность досрочного оформления пенсионного пособия, которое может начисляться с 62 лет.
Для британских предпринимателей и самозанятых предусмотрены индивидуальные пенсии, которые формируются за счет взносов в частные пенсионные фонды. В этом случае возраст выхода на пенсию определяет сам фонд, а размеры выплат зависят от объема отчислений. Индивидуальную пенсию можно оформить не только предпринимателям, но и госслужащим, а также сотрудникам частных компаний, если они хотят получать дополнительную финансовую поддержку в старости.
Пенсии в Великобритании приравниваются к доходам граждан. И если полученная сумма превышает 12 570 фунтов в год, на разницу начисляется подоходный налог в размере от 20 до 45%.
Польша: размеры пенсий варьируются от 2 грошей до 43,4 тысячи злотых
Согласно законодательству этой страны, право на пенсионное обеспечение имеют женщины в возрасте 60 лет и мужчины после 65 лет. Однако есть важное условие: рассчитывать на минимальную пенсию можно при наличии страхового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. При этом допускается включать в страховой стаж нестраховой период, связанный с болезнью, учебой, уходом за ребенком, но он не должен превышать треть от общего страхового стажа.
По данным польского управления социального страхования (ZUS), минимальная пенсия в 2023 году по возрасту и при наличии необходимого стажа составляет 1588,44 злотого (около $ 375). При этом из начисленной пенсии вычитается подоходный налог в размере 9%. Средняя пенсия у поляков, по данным на апрель 2023 года, до вычета налогов составляла 3311,61 злотого, или около $ 784.
Пенсия для тех, кто недобрал страховой стаж, рассчитывается пропорционально страховым взносам. Самые низкие выплаты — у жителя Вроцлава, который за свою жизнь проработал всего 1 день с уплатой взносов в ZUS. Он получает в месяц 2 гроша (около $ 0,00047). Самую высокую пенсию в размере 43 400 злотых ($ 10 270) по состоянию на 2023 год начисляют жителю города Забже, который отработал суммарно более 62 лет.
В Беларуси
Возраст выхода на пенсию для женщин составляет 58 лет, для мужчин — 63 года. Минимальный страховой стаж в 2023 году — 19 лет. При этом мужчинам необходимо иметь минимальный трудовой стаж 25 лет, а женщинам — 20 лет.
При расчетах выплат в Беларуси используется такое понятие, как минимальная пенсия. Она назначается по возрасту тем, кто не имеет достаточного трудового стажа, и в 2023 году составляет 91,1 рубля (около $ 28). Если трудового и страхового стажа достаточно, то к минимальной пенсии прибавляется 20% среднего заработка по стране. Таким образом, при достаточном трудовом и страховом стаже минимальная пенсия в Беларуси (данные за октябрь 2023 года) составляет 379,96 рубля ($ 115,5). При отсутствии необходимого страхового стажа женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет имеют право на социальную пенсию, размер с 1 августа 2023 года увеличен до 182,2 рубля (около $ 55).
В Беларуси средняя трудовая пенсия по возрасту в сентябре этого года составила 737 рублей ($ 224).
Литва: базовая пенсия начисляется при 15-летнем трудовом стаже
Для мужчин выход на пенсию в 2023 году возможен по достижении 64 лет и 8 месяцев, для женщин — 64 лет. Планируется, что к 2026 году пенсионный возраст станет одинаковым для всех и составит 65 лет. При этом рассчитывать на досрочную пенсию могут все граждане Литвы при наличии страхового стажа не менее 33 лет, если до достижения пенсионного возраста осталось не более 5 лет. На дополнительные выплаты могут претендовать вдовы и вдовцы по достижении пенсионного возраста вне зависимости от того, когда умерли их супруги. Базовая выплата без индексации и надбавок в этом случае составляет 34,89 евро в месяц по состоянию на 2023 год.
Минимальный трудовой стаж для получения пенсии в Литве — 15 лет. При этом не обязательно иметь отчисления в государственный пенсионный фонд Sodra за весь период (например, трудовой стаж был получен в СССР или за рубежом). При наличии минимального стажа каждый гражданин страны может рассчитывать на базовую пенсию, которая в 2023 году составляет 246,21 евро. Чем больше стаж, тем выше надбавка. Размер пенсии также зависит и от объема отчислений в государственный пенсионный фонд. В 2023 году средний размер пенсии в Литве составляет 575 евро.