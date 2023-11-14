Как литовские города готовятся к рождественским праздникам?

Подготовка к празднованию Рождества уже началась. Так что же нам в этом году обещают на праздники в городах Литвы?
Вильнюс
В Вильнюсе концерт и церемония зажжения елки состоятся 1 декабря, а сама елка будет стоять до 7 января 2024 года.
В этом году столичная рождественская ёлка обойдется почти в 90 000 евро, а уличные украшения — в 205 000 евро. В прошлом году в честь 700-летия столицы рождественская ёлка в форме торта обошлась более чем в 230 00 евро.
Помимо елки и традиционного Рождественского городка жителей и гостей столицы ждут: рождественский каток у Дворца правителей, марафон, сквер дизайна, рождественский поезд и многое другое.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте https://www.kaledossostineje.lt/.
Каунас
Второй по величине город Литвы — Каунас решил в этом городу опередить столицу и назначил церемонию зажжения ёлки на 25 ноября.
Как сообщили в каунасском самоуправлении, темой рождества в этом году выбраны ангельские крылья.
Елка будет создавать ощущение легкости и защищенности, словно ангел-хранитель, обнимающий и оберегающий нас. Украшение Каунасской Ратушной площади продолжит тему ангельских крыльев. В этом году было решено обойтись без излишеств и броских украшений, в оформлении будет преобладать белый цвет.
На Ратушной площади будет работать Рождественский городок с Дедом Морозом, мастер-классами по приготовлению вкусных десертов и украшений, бесплатными праздничными открытками и рождественской почтой.
Клайпеда
Клайпедская рождественская елка будет зажжена 2 декабря. Уже закончился период, когда жители Клайпеды могли предложить свои собственные живые деревья для городской елки, строгая комиссия уже начала выбирать зеленую победительницу, а в конце ноября ее привезут и поставят на Театральной площади.
Паневежис
"Звуки Рождества" — такова тема Паневежской елки и оформления города. Звуки музыки, украшения и природная зелень создадут в городе рождественское настроение. Стартуют праздники 1 декабря. Именно в этот день на главной елке города загорятся 15 000 настоящих огней.
Праздничное настроение можно будет почувствовать и в других районах города: на площади Laisvės у фонтана будет исполнен танец снежинок. В Старом городе жителей будет встречать арка из записок, приглашающая сфотографироваться и поделиться праздничными пожеланиями с близкими. На площади Независимости будет разбит уютный парк с натуральными елями.
Шяуляй
Церемония зажжения рождественской ели в Шяуляй назначена на 2 декабря. Но городская администрация решила сохранять интригу, поэтому пока не известна ни тема празднования, ни размер, ни вид зеленой красавицы.
Однако, уже анонсировано несколько выставок и рождественских ярмарок, которые будут проходить в Шяуляй в течение декабря. Там можно будет не только купить подарки своим близким, но и получить заряд праздничного настроения.
Тракай
Тракай станет городом рождественских звезд. В этом году в городе, на пешеходной улице Karaimų, пройдет множество мероприятий и акций. Всю зиму будет работать каток на смотровой площадке перед Тракайской островной крепостью, в Тракайской художественной школе пройдет мастер-класс "Рождественская фабрика", а на улице Karaimų будет работать ярмарка.
Праздничный период начнется 1 декабря, когда состоится театрализованное зажжение елки по мотивам сказки "Солнце и Луна". Во время всего праздничного марафона по выходным дням будут работать рождественская ярмарка и резиденции Деда Мороза.