Как литовские города готовятся к рождественским праздникам?

Подготовка к празднованию Рождества уже началась. Так что же нам в этом году обещают на праздники в городах Литвы?

Вильнюс

В Вильнюсе концерт и церемония зажжения елки состоятся 1 декабря, а сама елка будет стоять до 7 января 2024 года.

В этом году столичная рождественская ёлка обойдется почти в 90 000 евро, а уличные украшения — в 205 000 евро. В прошлом году в честь 700-летия столицы рождественская ёлка в форме торта обошлась более чем в 230 00 евро.



Помимо елки и традиционного Рождественского городка жителей и гостей столицы ждут: рождественский каток у Дворца правителей, марафон, сквер дизайна, рождественский поезд и многое другое.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте https://www.kaledossostineje.lt/.

Каунас

Второй по величине город Литвы — Каунас решил в этом городу опередить столицу и назначил церемонию зажжения ёлки на 25 ноября.

Как сообщили в каунасском самоуправлении, темой рождества в этом году выбраны ангельские крылья.