Как кремлевские рассказы появляются в устах местных дезинформаторов

Глава программы СМИ и демократии Вильнюсского института политического анализа Донатас Пуслис сказал, что местные деятели не являются какими-то ничего не понимающими людьми.

"Они сознательно это делают, используют определенную аудиторию, установки в ней для того, чтобы привлечь внимание и оказывать влияние", – сказал он.

Между тем лектор Факультета коммуникации Вильнюсского университета Мантас Мартишюс заметил, что кремлевские СМИ могут импонировать некоторым людям, поскольку предлагают то, чего нет у других.

"С одной стороны это бывает ложная информация о том, что проверить или опровергнуть невозможно, какие-то теории заговора. Другой момент - в западных СМИ появляется определенная политкорректность и о некоторых темах умалчивают, их не обсуждают", – сказал он.

Распространенные нарративы Вильнюсский институт политического анализа в этом году представил в виде анализа распространенной в литовской обществе дезинформации. Исследование проводилось в два этапа: сначала в ходе интервью опросили жителей четырех городов Литвы (Клайпеды, Кедайняй, Шальчининкай и Висагинаса) и установили бытующие там нарративы, а потом во всей Литве компания Baltijos tyrimai провела опрос.

В числе распространенных нарративов можно найти такие как - COVID-19 развалил систему здравоохранения Литвы, COVID-19 используется для манипуляции, чтобы взять общество под контроль, у Литвы нет самостоятельной внешней политики, литовская система образования взращивает неподходящие ценности, развал СССР ничего хорошего не принес, НАТО отнимает деньги у стран-членов, а ведь эти деньги могли пойти на социальные нужды и т.д.

Между тем опрос показал, что 28% респондентов полностью согласны, а 50% отчасти согласны с утверждением, что система здравоохранения в стране не функционирует, а пандемия COVID-19 ее полностью развалила. 29% респондентов полностью согласны с утверждением, что в Литве честному человеку не дают заработать, еще 44% с таким утверждением скорее согласны.

В экономических неудачах респонденты склонны винить конкретную политическую силу – Союз отечества-Христианских демократов Литвы: целых 59% согласились с утверждением, что "власть под руководством консерваторов обокрала людей – обесценились пенсии, деньги".

Пуслис рассказал, что цель исследования была выяснить, есть ли потенциал у российской пропаганды, чтобы прижиться в Литве.

"При анализе дезинформации важны три аспекта. Во-первых, кто ее распространяет, во-вторых, окружение, в котором распространяется дезинформация, какие средства используют, в-третьих, - целевая аудитория. Часто дезинформация использует уже существующие в обществе установки, конфликты, поляризацию и т.д.", – сказал он.

Собеседник заметил, что цель дезинформации - обострение, разжигание конфликтов, внесение раздора.

"Это можно сравнить с замороженными конфликтами – в Приднестровье и Абхазии. Если цель СМИ - информирование общества и помощь в ориентации в реальности, чтобы было легче найти решение, то дезинформация напротив – заинтересована в постоянной поддержке замороженных конфликтов, их разжигании, введении противостояния, использовании каждой возможности", – заметил Пуслис.

Таким образом появляются посторонние, не связанные с Кремлем напрямую деятели, которые распространяют те же мысли. По мнению Пуслиса, некоторые из них верят в то, что говорят.

"Человек не приходит в какое-то социальное пространство или ежедневник как "чистый лист". Он приходит с определенными установками, с определенным мировоззрением, которые действуют как фильтры, по которым проводится отбор. Часто люди ищут то, что подтвердило бы его установки. Если я считаю, что жизнь в Литве "г", мне не везет, вряд ли я буду искать информацию, которая доказала бы, что жизнь в Литве прекрасна. Лучше найду кого-то, кто одобрит мою позицию, и еще скажет, кто во всем виноват. Всегда легче жить, когда знаешь, что есть виноватый – ландсбергисы, консерваторы, коммунисты, Бразаускас и т.д." – сказал он.

Еще одна причина распространения дезинформации, по словам Пуслиса, - стремление удовлетворить свое эго.

"Человек может чувствовать себя важным или влиятельным. Конечно, в то же время можно передать что-то своей аудитории или связать это с какой-то политической силой, формировать электорат", – сказал он.

Мартишюс заметил, что коммуникация тоже объяснят, как кремлевская демократия оказывается в устах местных дезинформаторов.

"Первое, это информация, которую мы потребляем, потом ею оперируем и на основе этой информации принимаем решения. Если я смотрю кремлевские новости, я начинаю повторять то, что там слышу. С другой стороны, почему я это делаю, почему потребляю эту информацию? Это более глубокий вопрос. Если посмотреть каналы для зарубежных аудиторий, т.е. "Спутник", RT и т.д., мы бы увидели две стратегические тенденции. Первая – очевидна, на этих каналах не будет ничего плохого о России, ее внутренней политике, ошибках внешней политики и т.д. Другой момент - аудитория. Надо предложить что-то такое, чтобы она пришла. Чаще предлагают то, чего нет в местных СМИ.

Например, я не представляют, чтобы The New York Times что-то писал на тему Black Lives Matter, или о расистских, полурасистских движениях. На такие темы обычно не пишут. Между тем главные редакторы Кремля начинают поднимать такие и им подобные темы. Это темы культурных войн, они привлекают аудиторию", – заметил он.

Мартишюс сказал, что кремлевские СМИ пытаются создать альтернативную повестку дня.

"О Литве обычно выдают простые и затасканные темы – что это пропащее государство, что там все голодают, все уехали, а последний уезжающий пусть выключит свет. Между тем для Запада пишут, что демократия - всего лишь фасад, что никакой свободы слова нет. Говорят, что они представляют альтернативный взгляд, за этим приходит много людей", – заметил он.

Если обобщить все, по словам Мартишюса, мировоззрение людей создают СМИ, которые они потребляют, но и выбор СМИ определен мировоззрением человека. Собеседник предупредил, что всех людей в Литве, потребляющих дезинформацию, нельзя смешивать в одну кучу.

"Каждое сложное явление требует исследования, одного ответа тут нет. Например, перед выборами президента США в 2016 году подростки в Северной Македонии начали создавать в социальных сетях фейки. Они заметили, что если взять высказывания кандидатов от демократов, то с помощью небольшого моделирования, стерев кое-что, кое-что дописав, можно получить рекламные доходы. Они не были за Дональда Трампа. Они думали о том, как заработать в условиях безработицы. Для кого-то это может быть бизнесом. Но есть и те, кто верит в дезинформацию.

Многие люди что-то делают не ради денег, не ради славы. Они в это верят. Например, христиане сначала говорили, что пришел Сын Божий на землю. Они верят в это (хотя бы часть), они это делали по убеждению", – сказал Мартишюс.