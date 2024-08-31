Как контролеры будут проверять билеты, купленные с помощью смарт-устройств и банковских карт?

Пассажиры общественного транспорта начинают беспокоиться по поводу нового порядка приобретения билетов, поскольку полной информации у них пока нет. На предприятии самоуправления Susiasiekimos paslogos разъяснили, что необходимо сделать, если вы приобрели билеты с помощью банковской карты или с помощью смарт-устройства и вас проверяют контролеры.
„Временно, до конца сентября, при проверке билетов контролеры могут попросить указать последние 4 цифры банковской карты, с помощью которой был куплен билет. Подобная практика бесконтактной проверки билетов используется и в зарубежных странах, например в городе Бирмингем в Англии. Таким образом, будет проверена действительность билета. Если пассажир заплатил с помощью смарт-устройства, он найдет эти номера в своих аккаунтах Google Pay или Apple Pay, — говорит Лорета Левулите-Сташкявичене, руководитель организации общественного транспорта JUDU.
Позже у контролеров появятся специальные устройства, к которым пассажирам нужно будет просто подносить свои смарт-устройства или банковские карты. У контролеров будут специальные устройства, которые будут проверять, привязан ли билет на общественный транспорт к конкретному устройству, поддерживающему бесконтактную оплату.
„Кстати, если пассажир захочет проверить, сколько еще действителен билет, он сможет это сделать, приложив ту же бесконтактную платежную карту или смарт-устройство к компостеру. Таким образом, купив билет, пассажир сможет пользоваться им в течение 60 минут с пересадками на всех автобусах и троллейбусах Вильнюса“, - комментирует специалист.
Напоминаем, что с 1 сентября вступает в силу новый порядок в общественном транспорте. Отныне у водителя больше нельзя будет купить одноразовый бумажный билет, а желающие купить билет на автобус или троллейбус смогут сделать это в компостерах.
Прекращение продажи бумажных билетов водителям с 1 сентября этого года утверждено решением Вильнюсского городского совета. Если пассажиры приобрели билеты до запланированной даты, они смогут ими воспользоваться после 1 сентября. Как и раньше, их можно активировать в компостерах.