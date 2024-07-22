Как к просьбам Литвы отнеслись лидеры НАТО: одно предложение о 5-й статье особенно красноречиво

Литва же приехала на саммит со своими целями. Из информации в публичном пространстве могло сложиться представление будто главная цель Вильнюса - быть адвокатом Украины, поднимать вопрос членства этой страны, а если не удастся – выразить разочарование, но на деле ожидания у литовцев были иными: логичные, прагматичные, осуществимые. Чего удалось добиться и какой ценой?

США погрязли в предвыборной гонке, американцев больше интересовало состояние здоровья президента, его самочувствие и способности, стоя на двух ногах и ориентируясь в пространстве сохранить достоинство и хотя бы часть того лидерства, которого ждут от Америки. Джо Байден разочаровал – путал лидеров России и Украины, других же вдохновил своим выступлением.

С одной стороны, если смотреть на информацию в США, Европе и отдельно в Литве, то кажется, что саммит в Вашингтоне был неудачным.

По словам Будриса, несмотря на то, что Литву больше волнуют не пункты и отшлифованные слова, а сами направления и список проделанных и ожидающих работ, основные направления, отдельные предложения в декларации, которые одобряют все 32 страны.

Об этом говорил советник президента Кястутис Будрис , который признал, что в Литве оценивают результаты по тому, надо ли было за них повоевать. Если надо было, значит, результат был лучше. Однако на деле такие саммиты - кульминация встреч, проводившихся в течение года, на них результаты обычно лишь формально утверждают, обо всем удается договориться заранее. Больше всего споров и борьбы возникает разве что при обсуждении декларации встречи - коммюнике.

По его словам, прогресс можно оценить и поэтому он очевиден – если в прошлом году на саммите в Вильнюсе утвердили новые планы обороны регионов и говорили только о необходимости выделения сил, то сейчас, когда планы являются стратегическими, т.е. лидеры стран, стороны, принимающие решения, опустили их до тактического уровня, т.е. корпуса, дивизии, бригады и батальоны, уже сейчас обсуждается структура руководства и можно фиксировать прогресс и места, где он не достигнут.

Другие важные моменты – вопрос Украины и новые формы действия России против нас. Так результат есть во всем“, – сказал собеседник.

„Сдерживание и оборона – это тот масштабный блок, самый главный. Насколько НАТО адаптируется к угрозам и ситуации с безопасностью в регионе, насколько адекватно планирует свои силы и видит себя перед основным противником, его называют ясно - Россия. На это и надо ориентироваться.

Однако важнейшее достижение это то, чего жаждала Литва. Правда, возможно, литовцы хотели и более жестких слов в декларации, т.е., чтобы разные действия в виде саботажа, диверсий, терактов и провокаций со стороны России назвали „неконвекционными“, а в коммюнике остались „гибридные“ действия, но, по словам Будриса, в первую очередь важно, что признали ответственность России.

Даже в вопросе Украины достигнут важный пакет помощи, пока большинство сконцентрировалось на том или ином слове или каких-то незначительных обещаниях о членстве в Альянсе, именно специальная миссия НАТО в Украине станет этим серьезным обязательством при координировании помощи.

„Обратили внимание и на передовые позиции НАТО, здесь, в странах Балтии их может быть больше, не столько в Литве, сколько шире во всем регионе. Регион Балтийского моря получает стратегическое значение, и это уже важные достижения“, – сказал Будрис.

„Опять-таки сама функция термина - это инструмент для нас фиксировать, что такие операции - не факультативная деятельность, которой могут заниматься другие организации. Мы хотели, чтобы такую деятельность выделили отдельно, вложили в систему индикаторов военного ответа, поскольку там НАТО может много сделать – как реагировать на подобные угрозы.

Например, неудачное и раскрытое американской разведкой покушение на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall вызвало настоящую бурю и обсуждения, а что делать в таком случае, если план агентов Кремля будет удачным? Или если кремлевские диверсанты подожгут завод амуниции Rheinmetall, а во время пожара погибнут люди. Что тогда?

Это, в свою очередь обязало НАТО подготовить ясную политику сдерживания – не только в военном плане, но и в ее серых, неясных зонах, где, кажется, до конца неясно, как на то или иное действие будут отвечать.

Правда, Будрис признал, что такие слова в декларации в первую очередь - это политическая оценка, о которой договорились главы государств, а сейчас надо принять ответные меры НАТО на такие атаки Кремля.

Иными словами НАТО послал ясную весть Кремлю: то, что вы делаете, мы считаем военной деятельностью, это может перешагнуть на ступень агрессии. Мы ответим в военной форме.

И именно этого удалось достигнуть путем выноса в отдельный параграф - такие действия могут вызвать ситуацию 5-й статьи Вашингтонского договора“, – указал Будрис на важный момент. Это может считаться последним предупреждением Москве, далее последуют ответные меры – не симметричные, а асимметричные, туда, где Кремлю будет больнее всего.

Именно по инициативе Литвы и некоторых других стран на саммите Альянса говорили не о 2% на оборону, а ближе к содержанию – якобы пора говорить не о процентах, которые могли бы сейчас быть и выше, а о том, что за ними кроется. Т.е. хитрости некоторых стран НАТО, которые разные обязательства, инициативы и деятельность выдают за расходы на оборону, а это нечестно и искажает поставленные цели НАТО. А их можно охарактеризовать одним словом: готовность.

„Это делают не лидеры НАТО, это домашняя работа“, – сказал советник президента. Но что это означает на самом деле, пока придется выяснить, ведь пока у стран Альянса с выполнением домашней работы не ладится. Но ведь к числу таких стран, несмотря на рост финансирования обороны, можно отнести и Литву.

Будрис предупредил, что в этом году до следующего саммита НАТО Литва и другие страны Альянса должны ощутить реальное давление со стороны командующего силами НАТО в ЕС (SACEUR) - они должны доказать, что заслуживают принятия обязательств.

По словам Будриса, и в Литве много говорят о дивизии, которой пока нет, но мы в скором времени намерены зачислить ее к нашим силам и демонстрировать функционирование. Но мощности должны быть обеспечены, они должны быть реальными, а не на бумаге, в теории и т.д., как с Аукштайтийской бригадой, входящей в Литовскую дивизию – как бы есть, но по сути ее нет.

Чтобы страны Альянса могли выполнять задуманное, использовать силы, их надо иметь, обеспечить, если чего-то не хватает - приобрести. План ясен – если в стране есть мощности, которые должны действовать в рамках оборонных планов, то все должно быть подробно описано и доказано, что эти мощности могут бороться в течение указанного времени.

„Давайте сами себя оценим, а не будем смотреть, что делают немцы, посмотрим на наш бюджет. Мы однозначно медленно идем к выполнению планов“, – сказал советник президента.

Это касается и системы ПВО, которую Литва считает панацеей в сфере безопасности. Легко сказать, что нам она нужна, мы просим у союзников, радуемся каждой дислокации Patriot, как непробиваемому зонту, но на деле радоваться нечему.

Литва добивалась модели воздушной обороны, как миссия воздушной полиции НАТО – она есть 20 лет, ротация истребителей уже никого не удивляет. Также должно быть и с системами ПВО на суше, они должны выдержать первый удар. Пока такая рутина не создана.