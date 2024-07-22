Как к просьбам Литвы отнеслись лидеры НАТО: одно предложение о 5-й статье особенно красноречиво

С одной стороны, если смотреть на информацию в США, Европе и отдельно в Литве, то кажется, что саммит в Вашингтоне был неудачным.
США погрязли в предвыборной гонке, американцев больше интересовало состояние здоровья президента, его самочувствие и способности, стоя на двух ногах и ориентируясь в пространстве сохранить достоинство и хотя бы часть того лидерства, которого ждут от Америки. Джо Байден разочаровал – путал лидеров России и Украины, других же вдохновил своим выступлением.
Европейцев также беспокоит роль лидерства США, здоровье Байдена, а из-за него – и возможный срок полномочий стоящего в тени президента Дональда Трампа.
Литва же приехала на саммит со своими целями. Из информации в публичном пространстве могло сложиться представление будто главная цель Вильнюса - быть адвокатом Украины, поднимать вопрос членства этой страны, а если не удастся – выразить разочарование, но на деле ожидания у литовцев были иными: логичные, прагматичные, осуществимые. Чего удалось добиться и какой ценой?
Чего удалось добиться?
Об этом говорил советник президента Кястутис Будрис, который признал, что в Литве оценивают результаты по тому, надо ли было за них повоевать. Если надо было, значит, результат был лучше. Однако на деле такие саммиты - кульминация встреч, проводившихся в течение года, на них результаты обычно лишь формально утверждают, обо всем удается договориться заранее. Больше всего споров и борьбы возникает разве что при обсуждении декларации встречи - коммюнике.
По словам Будриса, несмотря на то, что Литву больше волнуют не пункты и отшлифованные слова, а сами направления и список проделанных и ожидающих работ, основные направления, отдельные предложения в декларации, которые одобряют все 32 страны.
„Сдерживание и оборона – это тот масштабный блок, самый главный. Насколько НАТО адаптируется к угрозам и ситуации с безопасностью в регионе, насколько адекватно планирует свои силы и видит себя перед основным противником, его называют ясно - Россия. На это и надо ориентироваться.
Другие важные моменты – вопрос Украины и новые формы действия России против нас. Так результат есть во всем“, – сказал собеседник.
По его словам, прогресс можно оценить и поэтому он очевиден – если в прошлом году на саммите в Вильнюсе утвердили новые планы обороны регионов и говорили только о необходимости выделения сил, то сейчас, когда планы являются стратегическими, т.е. лидеры стран, стороны, принимающие решения, опустили их до тактического уровня, т.е. корпуса, дивизии, бригады и батальоны, уже сейчас обсуждается структура руководства и можно фиксировать прогресс и места, где он не достигнут.
„Обратили внимание и на передовые позиции НАТО, здесь, в странах Балтии их может быть больше, не столько в Литве, сколько шире во всем регионе. Регион Балтийского моря получает стратегическое значение, и это уже важные достижения“, – сказал Будрис.
Даже в вопросе Украины достигнут важный пакет помощи, пока большинство сконцентрировалось на том или ином слове или каких-то незначительных обещаниях о членстве в Альянсе, именно специальная миссия НАТО в Украине станет этим серьезным обязательством при координировании помощи.
Предупреждение в связи с 5-й статьей
Однако важнейшее достижение это то, чего жаждала Литва. Правда, возможно, литовцы хотели и более жестких слов в декларации, т.е., чтобы разные действия в виде саботажа, диверсий, терактов и провокаций со стороны России назвали „неконвекционными“, а в коммюнике остались „гибридные“ действия, но, по словам Будриса, в первую очередь важно, что признали ответственность России.
Это, в свою очередь обязало НАТО подготовить ясную политику сдерживания – не только в военном плане, но и в ее серых, неясных зонах, где, кажется, до конца неясно, как на то или иное действие будут отвечать.
Например, неудачное и раскрытое американской разведкой покушение на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall вызвало настоящую бурю и обсуждения, а что делать в таком случае, если план агентов Кремля будет удачным? Или если кремлевские диверсанты подожгут завод амуниции Rheinmetall, а во время пожара погибнут люди. Что тогда?
„Опять-таки сама функция термина - это инструмент для нас фиксировать, что такие операции - не факультативная деятельность, которой могут заниматься другие организации. Мы хотели, чтобы такую деятельность выделили отдельно, вложили в систему индикаторов военного ответа, поскольку там НАТО может много сделать – как реагировать на подобные угрозы.
И именно этого удалось достигнуть путем выноса в отдельный параграф - такие действия могут вызвать ситуацию 5-й статьи Вашингтонского договора“, – указал Будрис на важный момент. Это может считаться последним предупреждением Москве, далее последуют ответные меры – не симметричные, а асимметричные, туда, где Кремлю будет больнее всего.
Иными словами НАТО послал ясную весть Кремлю: то, что вы делаете, мы считаем военной деятельностью, это может перешагнуть на ступень агрессии. Мы ответим в военной форме.
Правда, Будрис признал, что такие слова в декларации в первую очередь - это политическая оценка, о которой договорились главы государств, а сейчас надо принять ответные меры НАТО на такие атаки Кремля.
„Это делают не лидеры НАТО, это домашняя работа“, – сказал советник президента. Но что это означает на самом деле, пока придется выяснить, ведь пока у стран Альянса с выполнением домашней работы не ладится. Но ведь к числу таких стран, несмотря на рост финансирования обороны, можно отнести и Литву.
Почему сейчас не стоит говорить о 2% на оборону
Именно по инициативе Литвы и некоторых других стран на саммите Альянса говорили не о 2% на оборону, а ближе к содержанию – якобы пора говорить не о процентах, которые могли бы сейчас быть и выше, а о том, что за ними кроется. Т.е. хитрости некоторых стран НАТО, которые разные обязательства, инициативы и деятельность выдают за расходы на оборону, а это нечестно и искажает поставленные цели НАТО. А их можно охарактеризовать одним словом: готовность.
Чтобы страны Альянса могли выполнять задуманное, использовать силы, их надо иметь, обеспечить, если чего-то не хватает - приобрести. План ясен – если в стране есть мощности, которые должны действовать в рамках оборонных планов, то все должно быть подробно описано и доказано, что эти мощности могут бороться в течение указанного времени.
По словам Будриса, и в Литве много говорят о дивизии, которой пока нет, но мы в скором времени намерены зачислить ее к нашим силам и демонстрировать функционирование. Но мощности должны быть обеспечены, они должны быть реальными, а не на бумаге, в теории и т.д., как с Аукштайтийской бригадой, входящей в Литовскую дивизию – как бы есть, но по сути ее нет.
Будрис предупредил, что в этом году до следующего саммита НАТО Литва и другие страны Альянса должны ощутить реальное давление со стороны командующего силами НАТО в ЕС (SACEUR) - они должны доказать, что заслуживают принятия обязательств.
„Давайте сами себя оценим, а не будем смотреть, что делают немцы, посмотрим на наш бюджет. Мы однозначно медленно идем к выполнению планов“, – сказал советник президента.
Это касается и системы ПВО, которую Литва считает панацеей в сфере безопасности. Легко сказать, что нам она нужна, мы просим у союзников, радуемся каждой дислокации Patriot, как непробиваемому зонту, но на деле радоваться нечему.
Литва добивалась модели воздушной обороны, как миссия воздушной полиции НАТО – она есть 20 лет, ротация истребителей уже никого не удивляет. Также должно быть и с системами ПВО на суше, они должны выдержать первый удар. Пока такая рутина не создана.
Вторая причина, по которой радоваться нечему - техническая – систем ПВО не хватает, а приоритет сейчас - Украина, ведь она реально в них нуждается, поэтому те, кто выделяют помощь, не могут разорваться на части. И пока такие страны, как Германия, критикуют за то, что они жалеют Украине ПВО, по словам Будриса, может, стоит рассекретить информацию о том, кто сколько дал, чтобы не было необоснованных спекуляций.
Подтекст – важные договоры о силах
С другой стороны, по словам Будриса, в Литве мало внимания уделяют подстрочное соглашение между США и Германией о системах дальнего действия, которые используют в многодоменном пространстве и ведении комбинированного боя (Multi-Domain Operations, MDO).
О таких системах (Multi Domain Operations), которые ведутся не только на суше, но и на море и в воздухе, информационном пространстве и даже в космосе портал уже сообщал.
Одновременно ведущиеся военные действия надо координировать, контролировать, а обеспечивающие это технологии позволяют мгновенный обмен информацией между разными силами.
Такая идея уже воплощается в жизнь: сначала говорили о специальных пилотных частях – конкретные задачи выполняли бы небольшие единицы, размером с батальон - до 500 военных, которых быстро и просто передислоцировали бы в требуемую точку мира. Сейчас в такие части уже зачисляют мощности, конкретно ракеты Tomahawk, PrSM и гиперзвуковые системы (LRHW).
Такие силы – Multi-Domain Task Force, или MDTF – было решено дислоцировать в важнейших для безопасности США регионах – в регионе Тихого океана, где важно создать противовес Китаю, а также в Европе, где такая единица MDTF будет противовесом России.
„MDTF - это оперативные мощности, имеющие стратегические последствия. Важно, что это не изолированные мощности“, – подчеркнул Будрис. Итак, если видны угрозы – бомбардировщики, ракеты с суши – из Калининграда, из глубинки России, на это будут реагировать именно MDTF.
Кстати, это мобильные единицы, теоретически их можно перебросить и в Литву, что, по словам Будриса, может, и не имело бы военной логики, но в мирное время стало бы серьезным посланием Москве. Но главное, что для Кремля эти силы MDTF могут стать как мерами асимметричного ответа, так и реальной головной болью, поскольку они обезвредят российские пузыри A2/AD (anti access/area denial, A2/AD), т.е. в Калининграде и других регионах.
Такое соглашение между США и Германией было достигнуто спустя нескольких лет сомнений Германии, оно уникально, ведь означает возврат к самому опасному этапу времен Холодной войны, который тогда НАТО выиграл. С другой стороны, двусторонние или многосторонние форматы сотрудничества между странами НАТО приводят к большему числу таких проектов.
Например, Будрис упомянул, что сейчас надо обсуждать возможности Польши разместить в Литве системы береговой обороны, т.е. противокорабельные системы, при сотрудничестве со Швецией, новым членом НАТО. Таким образом, стратегически важное Балтийское море, „озеро НАТО“ стало бы фактически недоступным для российских кораблей.