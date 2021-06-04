В этом году Каунас стал настоящей "столицей заторов". На ремонт закрыта одна из основных артерий города - кольцо Пилес и находящийся рядом мост им. П.Вилейшиса. Эти работы должны быть завершены до 1 сентября 2021 года.

Одновременно в городе ремонтируют и другие оживленные улицы, плюс Литовская дирекция автомобильных дорог осуществляет два важных проекта на дороге A1, соединяющей Вильнюс, Каунас и Клайпеду. В Каунасе строят третий мост через Нерис, за IX-м фортом реконструируют перекресток на Гирайте.

Kaunas tapo spūsčių sostine

Заторы образуются не только в городе, но и рядом с ТЦ Mega, на дороге Вильнюс-Клайпеда.

Что делать, если вы едете из Вильнюса к морю и попали в затор под Каунасом? Тут совет один - не сворачивайте в город, чтобы объехать затор. Лучше не будет, потому что город сковывают заторы, поэтому оставайтесь на месте и вооружитесь терпением.

Но лучше всего сразу планировать поездку в объезд Каунаса. Конечно проедете вы больше, но будете ехать и любоваться видами, а не стоять в заторах и дышать выхлопными газами.

Kaunas tapo spūsčių sostine

Из Вильнюса до Клайпеды через Каунас путь занимает 332 км или в среднем 3 часа 38 минут. Однако на деле сейчас поездка занимает на 1-2 часа больше.

Можно выбрать вариант через Укмерге в сторону Кедайняй. Тогда надо свернуть на Цинкишкяй, а откуда на A1 и ехать дальше по обычному маршруту.

Есть и другой вариант - около Электренай надо свернуть на Йонаву (дорога 143), потом по дороге E67 выедете на магистраль Вильнюс-Клайпеда. Это маршрут протяженностью 354 км, а поездка до моря займет 4 ч.

Kaunas tapo spūsčių sostine

Можно поехать к морю через Укмерге, Паневежис, Шяуялй и Плунге. Протяженность маршрута – 373 км, время пути почти 5 ч.

Примерно столько же займет дорога через Тракай, Бирштонас и Юрбаркас, а у Крижкальниса выехать на магистраль А1. Протяженность маршрута – 383 км.

Есть и еще один маршрут, его можно выбрать если у вас много времени и вы хотите разнообразить поездку, посетив интересные места. Для этого можно ехать в Палангу через Шилуте, это 375 км и больше 5 часов пути.