Как и в каких случаях возможна отсрочка от призыва

Освобождение от призыва на военную службу или отсрочка от призыва на военную службу возможна для:

Жалоба подписывается призывником или его доверенным лицом, в ней указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты), основания и/или мотивы жалобы, а также доводы в ее обоснование. К жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие основания и (или) мотивы жалобы, и копия решения учреждения, осуществляющего призыв на военную службу в системе национальной обороны.

Призывник, получивший решение отборочной комиссии или другого учреждения системы национальной обороны, осуществляющего призыв, и не согласный с этим решением, имеет право подать жалобу в порядке, установленном Министром национальной обороны, в течение 10 дней со дня получения решения.

Вопрос: Я не был освобожден от обязательной военной службы, но я не согласен с этим решением.

в письменном виде через региональное подразделение Службы призыва и набора, в ведении которого находится призывник.

Жалобы рассматриваются постоянной комиссией по рассмотрению жалоб призывников, состав и положение о которой утверждаются Министром национальной обороны.

Вопрос: Может ли работодатель написать заявление об отсрочке от службы?

В связи с законодательством о призыве на военную службу просьбы об отсрочке от организаций не рассматриваются. Призывник может приложить к своему заявлению документы от других физических или юридических лиц, подтверждающие фактические обстоятельства.

Вопрос: Буду ли я освобожден от призыва на военную службу из-за кредита?