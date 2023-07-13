Как хранить наличные, чтобы они не пришли в негодность

Рената из Укмерге (настоящее имя редакции известно) поделилась неприятным опытом.

"Мы получаем зарплаты наличными, поэтому накопили немало денег. Мы уже в возрасте, не спешим переходить на банковские карты, поэтому складывали деньги в пластиковую коробку. Однажды, открыв коробку, я почувствовала, что из нее пахнет плесенью, все банкноты заплесневели", – рассказала женщина.

Она поняла, что хранить наличные в такой емкости опасно, поэтому попросила внуков научить ее пользоваться банкоматом и положила деньги на счет в банке.

"На этот раз нам повезло, деньги не очень пострадали, банкомат их принял, но если бы я открыла коробку позже, деньги могли быть утеряны безвозвратно", – сказала Рената.

Представитель Департамента наличных Центробанка Литвы Рамуне Юзенене сказала, что евро производят из стопроцентного хлопка, поэтому банкноты нужно хранить в подходящем месте. Нужно чтобы было сухо и тепло.