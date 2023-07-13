Как хранить наличные, чтобы они не пришли в негодность

Рената из Укмерге (настоящее имя редакции известно) поделилась неприятным опытом.
"Мы получаем зарплаты наличными, поэтому накопили немало денег. Мы уже в возрасте, не спешим переходить на банковские карты, поэтому складывали деньги в пластиковую коробку. Однажды, открыв коробку, я почувствовала, что из нее пахнет плесенью, все банкноты заплесневели", – рассказала женщина.
Она поняла, что хранить наличные в такой емкости опасно, поэтому попросила внуков научить ее пользоваться банкоматом и положила деньги на счет в банке.
"На этот раз нам повезло, деньги не очень пострадали, банкомат их принял, но если бы я открыла коробку позже, деньги могли быть утеряны безвозвратно", – сказала Рената.
Представитель Департамента наличных Центробанка Литвы Рамуне Юзенене сказала, что евро производят из стопроцентного хлопка, поэтому банкноты нужно хранить в подходящем месте. Нужно чтобы было сухо и тепло.
"Дома лучше всего хранить евро в несгораемом сейфе. Если сейфа нет, наверное, вы найдете другое подходящее место. Но имейте в виду, что деньги не рекомендуется хранить в пластиковых пакетах, банках и других герметичных емкостях. В них - идеальная среда для распространения микроорганизмов, со временем появляется неприятный запах, а потом банкноты начинают разлагаться, утрачивают защитные признаки и становятся непригодными к использованию", – сказала она.
По словам эксперта, еще хуже вариант с закапыванием денег в пластиковой или стеклянной таре в землю или хранением в подвале, на чердаке или в печке.
"В результате нам привозят на экспертизу испорченные банкноты, поврежденные сыростью. Влажные банкноты покрываются плесенью, разлагаются. Если владелец еще регулярно осматривает деньги и вовремя замечает изменения, то спасти деньги можно. Но бывают такие случаи, когда деньги десятилетиями лежат в земле. В таких случаях экспертизу провести нелегко, а деньги бывают так испорчены, что невозможно компенсировать всю их стоимость", – сказала Юзенене.
Она рассказала, что деньги часто прячут в печки.
"В случае удачи, после разжигания огня банка не лопается, но деньги в банке под воздействием температуры обугливаются, рассыпаются. Деньги на чердаках часто повреждают мыши", – предупредила Юзенене.
Можно ли поменять поврежденные банкноты?
"Рекомендуем обращаться в кассу Центробанка. Если деньги повреждены незначительно, их меняют тут же в кассе. Если повреждения серьезнее, надо заполнить заявление и передать деньги на экспертизу", – сказала Юзенене. Эта услуга бесплатна и занимает 20 рабочих дней.
Стоимость поврежденных денег компенсируют выбранным способом – переводом на счет или наличными в кассе.
"Обратите внимание, что для проведения экспертизы важны и самые небольшие фрагменты купюр, поэтому не выбрасывайте их и привозите в банк", – заметила Юзенене.