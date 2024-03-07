Как были завербованы подозреваемые в шпионаже литовцы

В четверг Департамент госбезопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб представили оценку угроз нацбезопасности на 2024 г.
В оценке сказано, что во второй половине 2023 г. в Литве задержали нескольких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Беларуси. Предполагают, что переданные данные "помогли представителям беларусского недемократического режима осуществлять деятельность против Литвы".
Подозреваемые в шпионаже граждане, по словам, Паулавичюса, скорее всего, были завербованы во время поездок в Беларусь.
"Вероятно, их завербовали во время поездок в Беларусь", – сказал он 7 марта.
"В время операции контрразведли были собраны необходимые данные. На их основании были задержаны несколько человек, которые связаны между собой. Им предъявлены обвинения в рамках 2 ч. 119 ст. – шпионаж, больше, наверно, ничего не скажу. Эти граждане собирали информацию, передавали, вероятно, беларусским службам. Вероятно, их завербовали в Беларуси", – сказал Паулавичюс.
По его словам, задержанные собирали незасекреченную информацию, у них не было разрешений на работу с секретной информацией.
"Необязательно граждане Беларуси, граждане Литвы тоже могут работать на иностранные спецслужбы", – упомянул Паулавичюс.
По его словам, больше информации появится, когда дело передадут в суд. О проведении расследования в связи со шпионажем, в четверг сообщила Генпрокуратура. Она указала, что нескольких человек подозревают в передаче незасексеченной информации о Литовской армии, добровольческих силах, перемещении военной техники и местах ее размещения, о гражданских объектах стратегического значения и т.д. Отмечено, что эти люди не имели доступа к секретной информации.
Глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что все больше граждан обращается к спецслужбам и рассказывает о попытках вербовки.
"Люди не скрывают, приходят и рассказывают. Не назову количество, но таких случаев немало", – заметил он.
ДГБ в июне 2023 года предупреждал об активизации беларусских спецслужб на границе. Он сообщал, что жителей Литвы допрашивают на границе, их шантажируют, оказывают психологическое давление, заставляют сотрудничать с беларусскими службами. ДГБ рекомендовал жителям Литвы отказаться от поездок в Беларусь.