2024.06.13 14:02

Как будут работать отделения Департамента миграции Литвы с 1 июля?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Учитывая поток людей и объем оказываемых услуг, с 1 июля будут изменены часы работы отделов обслуживания клиентов Департамента миграции Литвы. В пяти крупнейших городах страны отделения будут работать по понедельникам дольше и без обеденного перерыва, а часы работы отделений в небольших городах будут унифицированы, сообщает департамент.

Отделения, в которых нет постоянных офисов и где миграционные услуги оказываются раз в неделю или реже, будут работать в отдельные часы.

С 1 июля в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе будет действовать такой график работы:

  • По понедельникам - с 7:30 утра до 18:30 вечера;
  • По вторникам - с 7:30 до 16:30;
  • По средам - с 8:00 до 16:30;
  • Четверги: с 7:30 утра до 16:30 вечера;
  • По пятницам: с 7:35 до 15:15.


Все эти офисы будут продолжать оказывать миграционные услуги в обеденное время, а в последнюю среду каждого месяца будет объявлен санитарный день, и офисы будут закрываться в 11:30.

В Алитусе, Аникщяй, Биржай, Друскининкай, Электренай, Йонаве, Йонишкесе, Юрбаркасе, Кайшядорисе, Кельме, Кедайняй, Кретинге, Купишкисе, Лаздияй, Мариямполе, Мажейкяй, Молетай, Науйойи Акмене, Пакруоисе, Паланге, Пасвалисе, Плунге, Приенай, Радвилишкисе, Расейняй, Рокишкисе, Скуодасе, Шакяй, Шальчининкай, Шилуте, Шилале, Швенчёнисе, Таураге, Тельшяй, Тракай, Укмерге, Утене, Варене, Вилкавишкисе, Висагинасе клиенты будут обслуживаться согласно этому расписанию:

  • По понедельникам - с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
  • По вторникам - с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
  • По средам - с 8:00 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
  • По четвергам: с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
  • Пятницы: с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 15:15.


Последняя среда каждого месяца объявлена санитарным днем, когда офисы закрываются в 11:30.

Офисы в Игналине, Кальварии, Казлу Руде, Ниде, Пагегяй, Риетавасе, Ширвинте и Зарасае, где миграционные услуги предоставляются еженедельно или реже, открываются в 08:30 и закрываются в 15:30. Перерыв на обед - с 11:30 до 12:15.

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