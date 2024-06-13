Как будут работать отделения Департамента миграции Литвы с 1 июля?

Отделения, в которых нет постоянных офисов и где миграционные услуги оказываются раз в неделю или реже, будут работать в отдельные часы.
С 1 июля в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе будет действовать такой график работы:
- По понедельникам - с 7:30 утра до 18:30 вечера;
- По вторникам - с 7:30 до 16:30;
- По средам - с 8:00 до 16:30;
- Четверги: с 7:30 утра до 16:30 вечера;
- По пятницам: с 7:35 до 15:15.
Все эти офисы будут продолжать оказывать миграционные услуги в обеденное время, а в последнюю среду каждого месяца будет объявлен санитарный день, и офисы будут закрываться в 11:30.
В Алитусе, Аникщяй, Биржай, Друскининкай, Электренай, Йонаве, Йонишкесе, Юрбаркасе, Кайшядорисе, Кельме, Кедайняй, Кретинге, Купишкисе, Лаздияй, Мариямполе, Мажейкяй, Молетай, Науйойи Акмене, Пакруоисе, Паланге, Пасвалисе, Плунге, Приенай, Радвилишкисе, Расейняй, Рокишкисе, Скуодасе, Шакяй, Шальчининкай, Шилуте, Шилале, Швенчёнисе, Таураге, Тельшяй, Тракай, Укмерге, Утене, Варене, Вилкавишкисе, Висагинасе клиенты будут обслуживаться согласно этому расписанию:
- По понедельникам - с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
- По вторникам - с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
- По средам - с 8:00 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
- По четвергам: с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 16:30;
- Пятницы: с 7:30 до 11:35 и с 12:20 до 15:15.
Последняя среда каждого месяца объявлена санитарным днем, когда офисы закрываются в 11:30.
Офисы в Игналине, Кальварии, Казлу Руде, Ниде, Пагегяй, Риетавасе, Ширвинте и Зарасае, где миграционные услуги предоставляются еженедельно или реже, открываются в 08:30 и закрываются в 15:30. Перерыв на обед - с 11:30 до 12:15.