Такие суммы указаны в пояснении к предложенным поправкам. Там же сказано, что за в первый раз регистрируемые в стране авто планируют получить доходы в 2,5 млн. евро, а за счет ежегодного налога - 143 млн. евро. Общие поступления в бюджет составят 130–170 млн. евро.

На осуществление проекта потребуется 140 000 евро, а на администрирование потребуется по 80 000 евро в год. Главная цель проекта - формирование определенных привычек в обществе при выборе транспортного средства, принятие во внимание проблемы глобального потепления, поощрение к выбору более экологических транспортных средств и т.д.

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Действующая плата за регистрацию автомобиля в Литве была введена с 1 июля 2020 года. Эта плата составляет 13,5-540 евро в зависимости от выбросов СО2.

В новом проекте сказано, что изменится формула подсчета этого налога выбросы CO2 умножают на тариф налога на загрязнение и коэффициент налога на загрязнение. Например, за дизельный VW Golf 2007 г. с выбросами СО2 140 г/км при тарифе 1,1 и коэффициенте 2,3 (140*1,1*2,3) придется заплатить налог на регистрацию в размере 354,2 евро.

Ежегодный налог подсчитывается за счет показателя СО2 г/км умноженного на тариф налога на загрязнение и коэффициент индексации, установленные в приложении к документу, а также на количество дней, разрешенных для участия в движении, коэффициент индексации и разделив на количество дней налогового периода. В случае с тем же VW Golf это выглядело бы так: 140*0,28*2,3*365/365= 90,16 евро.

Важно заметить, что индексация тарифов начнется с 2024 года, поэтому в примере его и учитывали. В документе сказано, что индексация будет зависеть от показателя инфляции, представленного Департаментом статистики. Представляет тарифы и коэффициенты:

Taršos mokesčio tarifai © Aplinkos ministerija

Taršos mokesčio koeficientai © Aplinkos ministerija

Налог на регистрацию надо платить перед регистрацией автомобиля в Regitrа, а ежегодный налог до 15 февраля (ГНИ). Если не заплатить первый налог, Regitrа не зарегистрирует авто, а если не заплатить ежегодный налог, то машина будет лишена разрешения на участие в движении.

Полученные деньги будут использовать для развития мер "Фонда гармоничного движения". На деньги фонда планируют финансировать приобретение транспортных средств на альтернативном топливе.

Подчеркивается, что льготный налог будут платить многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (налог будет на 50% меньше). Налог для владельцев "семейных карт" (они есть у 21 000 жителей) будет снижен на один семейный автомобиль (šeimos kortelę turi 21 tūkst. šeimų). В течение 5 лет половину налога будут платить лица старше 65 лет - до 20257 года, на один автомобиль. В эту группу входят 207 000 водителей (12%). До 2024 г. льготный налог будут платить все водители, которые приобрели автомобили до введения налога на регистрацию авто в 2020 году", – сказано в документе. Напоминают и о других льготах - для посольских автомобилей. Льготы также распространяются на специальные автомобили для инвалидов (на один авто); на электромобили; на транспортные средства с выбросами CO2 ниже 130 г CO2/км,. Это 424 000 (~25%) водителей", – сказано в документе.

Примеры Министерства представили некоторые примеры нового налога.

Toyota Yaris г.в. 2004, дизельное топливо, двигатель 1.4 л 55 кВт, CO2 113 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

Toyota Prius г.в. 2007, бензин/электричество, двигатель 1.5 л 57 кВт, CO2 104 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, naudojimo mokestis: 0 евро.

VW Passat г.в. 2011, дизельное топливо, двигатель 1.6 л 77 кВт, CO2 116 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

Volvo S60 г.в 2011, дизельное топливо, 1.6 л 84 кВт, CO2 114 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

VW Golf г.в. 2007, дизельное топливо, 1.9 л 77 кВт, CO2 140 г/км, плата за регистрацию: 354 евро, ежегодный налог: 89 евро.

BMW 3 г.в. 2006, дизельное топливо, 2.0 л 120 кВт, CO2 153 г/км, плата за регистрацию: 387 евро, ежегодный налог: 97 евро.

BMW 5 г.в. 2013, дизельное топливо, 2.0 л 135 кВт, CO2 134 г/км, плата за регистрацию: 295 евро, ежегодный налог: 74 евро", – сказано в документе.

Сейчас в Литве действует плата за регистрацию автомобилей, которая зависит от вида двигателя и выбросов СО2 составляет 13,5-540 евро.