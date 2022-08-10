В последний раз проекты реновации ул. Вокечу были представлены 1 июля 2022 года. Архитекторы – студии IMM architektai – оценили замечания и ожидания и подкорректировали предложение с учетом предложений горожан.
Не только отказались от избыточных деталей на мостовой и тротуарах (цветочных горшков и других элементов малой архитектуры), но и уделили больше внимания презентации исторических ценностей.
Будут выделены некоммерческие участки для отдыха жителей, пешеходам не придется делиться пространством с посетителями летних кафе.
Скульптуру Барборы Радвилайте оставят на прежнем месте, но изменят холмик, на котором она стоит.
По желанию жителей на месте, где проходила ул. Жиду, сохранят бассейн, появится интерактивный фонтан.
В павильоне, который появится ближе к Ратуше, будет исторический стенд, макет улицы, будут действовать разные экспозиции.
В ходе работ архитекторы опирались на исторические чертежи и планы, а по их данным, в 1808 г. в этом месте стояло торговое здание похожих пропорций.
Скорость движения машин на ул. Вокечу сохранится прежней - 20 км/ч. Proj
На улице будет 40 мест для парковки и 9 мест для обслуживающего транспорта.
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