"Российский комитет действия", который организует мероприятие, конференция "соберет россиян, которые открыто выступают против российской военной агрессии в Украине, а также представителей европейских стран и международных организаций, которые поддерживают народ Украины, противостоящий диктатуре Владимира Путина@.
Отмечается, что в дискуссиях должны участвовать российские оппозиционные политики, правозащитники, эксперты, журналисты.
Также в мероприятии примут участие министр обороны Латвии Артис Пабрикс, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрикс Ильвес, советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас и депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс.
По словам организаторов, цель конгресса — объединить ту часть российского общества, которая наиболее активно выступает против военной агрессии страны в Украине, поддерживает Украину и усилия по противостоянию режиму Владимира Путина.
Мероприятие продлится до 2 сентября.
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